Tere Jiménez y Martí Batres Suman Esfuerzos Para Fortalecer la Atención del ISSSTE en Aguascalientes

Con el objetivo de seguir mejorando los servicios de salud y ampliar la cobertura médica para las familias de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama.

Durante el encuentro se abordaron acciones encaminadas a fortalecer la atención que brinda el ISSSTE en la entidad, así como las proyecciones relacionadas con ampliar la capacidad de servicio y ofrecer mayor cobertura a las y los derechohabientes en Aguascalientes.

Tere Jiménez destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar proyectos que respondan al crecimiento de Aguascalientes y permitan mejorar la atención médica.

Finalmente, la gobernadora refrendó su disposición de seguir sumando esfuerzos con el ISSSTE y concretar proyectos que permitan ofrecer servicios médicos cada vez más completos y accesibles para las familias de Aguascalientes.