Si Estás por Terminar tu Carrera, Solicita una Beca Para Obtener tu Título

A Través del Instituto Aguascalentense de la Juventud

Para jóvenes de 18 a 29 años que residan en Aguascalientes y cursen el último año de una licenciatura, técnico superior universitario o posgrado. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en: https://drive.google.com/file/d/17V3dy6M-Mjt1lGJLcWfvE7uATFh0AYE_/view/. Más información en el 449 910 21 41, de 9:00 a 15:00 horas.

¿Estás por concluir tu formación profesional? Ya está abierta la convocatoria de Becas de Titulación 2026, una iniciativa del Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), que ofrece apoyo económico a las y los jóvenes que se encuentran en proceso de obtener su título profesional.

El registro ya se encuentra abierto y cierra el próximo 30 de octubre de 2026. Esta beca se dirige a jóvenes de 18 a 29 años que residan en Aguascalientes y cursen el último año de una carrera de nivel licenciatura, técnico superior universitario (TSU) o posgrado.

Las y los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria y conocer todos los requisitos en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/17V3dy6M-Mjt1lGJLcWfvE7uATFh0AYE_/view/.

Los documentos que se requieren pueden subirse de manera digital, en formato PDF, a través de la aplicación Tarjeta Joven Aguascalientes, la cual está disponible para iOS https://bit.ly/IAJUApple y Android https://bit.ly/IAJUAndroid/.

También se pueden entregar de forma presencial en las instalaciones del IAJU, en la avenida Paseo de Ojocaliente No. 556, colonia Gómez Portugal, en la ciudad de Aguascalientes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

La publicación de resultados se realizará el 30 de noviembre de 2026 a través de las redes sociales del IAJU https://www.instagram.com/iaju_ags/.

Para más información, comunicarse al 449 910 21 41 en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas. Aprovecha esta oportunidad para recibir un apoyo que te permita dar el último paso y alcanzar tu meta de obtener el título profesional.