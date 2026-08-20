FIL Guadalajara Presenta “26 en el 26”

Novelistas que Renuevan la Literatura en Español

La FIL Propone una Lista de 26 Autores, de Hasta 40 años, Cuyas Obras Amplían los Horizontes de la Novela Contemporánea en Nuestro Idioma

Por Staff

La renovación permanente de la novela se manifiesta en autores y obras que amplían el mapa de la literatura en lengua española, exploran nuevos territorios narrativos en ­forma y fondo, y proyectan un horizonte más allá del presente.

En un tiempo de cambios vertiginosos, y para celebrar sus cuatro décadas de vida, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) propone la lectura de 26 novelistas, de hasta 40 años de edad, cuyas escrituras representan una diversidad de geografías y temas, así como perspectivas frescas, audaces y plurales. Las autoras y los autores seleccionados acudirán a la edición 40 de la FIL, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

La curaduría de esta propuesta de la FIL Guadalajara se encomendó a especialistas en literatura, editores, periodistas y escritores, quienes se dieron a la tarea de revisar más de 200 perfiles de autores con al menos una novela escrita y publicada en español.

Esta selección reunirá en Guadalajara a una generación de autores que nacieron entre 1986 y 2000 y cuentan con trayectorias diversas, premios nacionales e internacionales y obras traducidas a distintas lenguas. Son escritores vinculados también con la poesía, el ensayo, el periodismo, el teatro y la investigación académica, así como voces que comienzan a abrirse camino en la narrativa contemporánea. Sus obras abordan las transformaciones sociales y culturales del presente, la memoria, el cuerpo, la identidad, la naturaleza, la ciencia, la migración y las relaciones entre territorios y comunidades, entre muchos otros temas.

Durante su visita a la FIL, las y los novelistas de “26 en el 26” compartirán sus propuestas literarias con lectores, escritores y profesionales del libro en nueve mesas que pondrán a dialogar las distintas maneras en que se renueva la narrativa en español.

Asimismo, a partir de 2027, se incorporará un Encuentro Internacional de Novelistas que dará seguimiento a este proyecto que celebra 40 años de la mayor feria en su tipo en todo el orbe, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara y que ha sido reconocida, entre otros importantes galardones, con el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden de Río Branco, que otorga el gobierno de Brasil.

En su acta resolutiva, firmada el pasado 4 de agosto, el Comité de Selección apuntó que en las deliberaciones “optó por la calidad literaria, con la intención de visibilizar propuestas novelísticas que aún no han tenido difusión masiva en todos nuestros países de habla hispana, mediante una plataforma internacional tan propicia como es la FIL Guadalajara, que es también la puerta a otras literaturas y otras lenguas.

Se trata de una apuesta por el futuro y una conversación sobre la novela contemporánea en español, siempre diversa, plural y en permanente transformación. Una invitación a celebrar la vitalidad y el futuro de nuestra narrativa”.

RECUADRITO

Las y los Seleccionados

El Comité de Selección de “26 en el 26” estuvo integrado por Ana García Bergua, Antonio Ortuño, Sara Poot Herrera, Winston Manrique Sabogal y Marisol Schulz Manaut. Tras la deliberación final, el 4 de agosto de 2026, vía telemática, se valoraron la calidad literaria, la diversidad y la capacidad de las obras para mostrar las rutas de la novela contemporánea, y se acordó seleccionar a:

Raquel Abend (Venezuela)

Laura Baeza (México)

Roberto Cambronero (Costa Rica)

Rosa Chávez Yacila (Perú)

Roberto Chuit Roganovich (Argentina)

Jorge Comensal (México)

Elisa Díaz Castelo (México)

Stuart Flores (Perú)

Natalia García Freire (Ecuador)

Luis García Manríquez (México)

Munir Hachemi (España)

Marta Jiménez Serrano (España)

Eugenia Ladra (Uruguay)

J. J. Maldonado (Perú)

Gabriel Mamani Magne (Bolivia)

Felipe Núñez Mestre (Colombia)

María del Mar Ramón (Colombia)

Hiram Ruvalcaba (México)

Lorena Salazar Masso (Colombia)

Tamara Silva Bernaschina (Uruguay)

Lucía Solla Sobral (España)

Luciana Sousa (Argentina)

Leila Sucari (Argentina)

Sofía Troncoso (Chile)

Elaine Vilar Madruga (Cuba)

Fátima Villalta (Nicaragua)