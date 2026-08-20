Analizan Reubicar Proyecto de Mirador de San Isidro

Frangie: Gobierno Estatal Tomará la Decisión

“Estamos Viendo qué Solución Tomar Para que Esto Llegue a un Buen Término”, Indicó el Alcalde de Zapopan

Por Rafael Hernández Guízar

Ante la solicitud que hicieron vecinos de la colonia Mirador de San Isidro, en Zapopan, para que el gobierno del estado y el de Zapopan reubicaran la construcción de torres de departamentos para policías del estado, el presidente municipal zapopano, Juan José Frangie, indicó que tras haber sostenido una plática con los vecinos y el gobernador Pablo Lemus Navarro, se analiza la posibilidad de reubicar el proyecto Legado Jalisco.

“Estamos viendo qué solución tomar para que esto llegue a un buen término”, indicó el alcalde; sin embargo, destacó que será el gobierno del estado el que tome la determinación de si se cambia o no el lugar.

Juan José Frangie destacó que el ayuntamiento estaría proponiendo algunos otros espacios para que se realice una permuta y pueda cambiarse el lugar de la construcción de 200 departamentos que serían exclusivamente para la policía estatal.

Previo a la reacción del alcalde, los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro publicaron, a través de sus redes sociales, un comunicado fechado al 18 de agosto, en este exigen que hubiese un diálogo directo con las autoridades para poder llegar a un acuerdo.

Los vecinos señalan en este comunicado que no estaban conformes con la construcción de 200 departamentos en un predio que constituye una reserva natural importantísima para la comunidad, además de tener fauna silvestre como ranas, tlacuaches y zorrillos.

Tras el anuncio de Juan José Frangie, los vecinos indicaron que esperan que el gobernador reitere la posibilidad de que el proyecto Legado Jalisco se edifique en otro sitio y advirtieron que seguirán en pie de lucha hasta que el nuevo destino sea un hecho: “Celebramos la disposición y voluntad de alguna de las partes involucradas, pero seguimos y seguiremos levantando la voz para que se concrete y se vuelva un compromiso próximo”.