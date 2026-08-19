Tere Jiménez y Aurora Jiménez Presentan “El Gigante Incluyente” Para Abrir más Oportunidades a Personas con Discapacidad

En Beneficio de Personas con Discapacidad y sus Familias

A partir del lunes arrancará la credencialización de personas con discapacidad en la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal para facilitar su identificación y el acceso a programas y apoyos. De octubre de 2022 a junio de 2026, Aguascalientes ha puesto en marcha 81 programas y 866 acciones relacionadas con la atención a personas con discapacidad, con más de 70 mil beneficiarios. El nuevo programa contempla más terapias, empleo, transporte e infraestructura accesible, educación especializada, deporte paralímpico, entre otras acciones.

Con una estrategia que busca que ninguna persona con discapacidad encuentre puertas cerradas para estudiar, recibir atención médica, conseguir empleo, trasladarse, practicar deporte o participar plenamente en la sociedad, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y la presidenta y primera voluntaria del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, presentaron el programa integral “El Gigante Incluyente”.

“A las personas con discapacidad y a sus familias quiero decirles algo muy importante. Cuentan con nosotros. Estamos para escucharlos, trabajar a su lado y seguir mejorando los servicios que reciben”, les dijo la gobernadora Tere Jiménez, quien destacó que el objetivo es facilitar el camino que todos los días recorren miles de familias para acudir a rehabilitación, consultas, escuelas y acceder a los apoyos que necesitan.

Tere Jiménez detalló que, como parte de esta nueva etapa, a partir del lunes comenzará la credencialización de las personas con discapacidad en la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicada en la avenida Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay s/n, fraccionamiento Agricultura. La credencial contará con fotografía y permitirá fortalecer el registro estatal, ordenar la atención y facilitar el acceso a los programas y apoyos del Gobierno del Estado.

También contempla la creación de un nuevo Centro de Terapia Asistida con Animales para ampliar los servicios de canoterapia y equinoterapia; ferias periódicas de empleo dirigidas a personas con discapacidad; más unidades de transporte público adaptadas a sus necesidades; nuevas adecuaciones en vialidades y espacios públicos, y mejoras que incorporen rampas, señalización y otros elementos de accesibilidad.

En educación, se dará atención prioritaria a los Centros de Atención Múltiple, además de fortalecer la asesoría y el acompañamiento a docentes y directivos. En deporte, se continuará respaldando a atletas paralímpicos mediante infraestructura, formación de entrenadores y mecanismos para detectar nuevos talentos. En salud, se avanzará en la certificación de nuevos Centros de Valoración de la Discapacidad y en la expedición del Certificado Electrónico de Discapacidad.

La gobernadora recordó, además, que con anterioridad firmó el compromiso para acceder al apoyo federal dirigido a personas con discapacidad, mediante el cual el Gobierno del Estado aporta el 50 por ciento correspondiente para hacer posible este respaldo.

Añadió que, de octubre de 2022 a junio de 2026, se han puesto en marcha 81 programas y 866 acciones relacionadas con la atención a personas con discapacidad, con más de 70 mil beneficiarios, mediante servicios médicos, rehabilitación, educación especializada, infraestructura, movilidad accesible, deporte adaptado, apoyos sociales y herramientas para una participación plena.

En salud, más de 63 mil personas con discapacidad han sido atendidas directamente, con una inversión superior a 297 millones de pesos. A través del Seguro Popular Aguascalientes, más de 40 mil personas con discapacidad han accedido a servicios de salud, con una inversión superior a 246 millones de pesos. El DIF Estatal, por su parte, suma más de 11 mil beneficiarios directos durante la administración, además de más de 6 mil 500 beneficiarios directos de sus servicios de rehabilitación.

En movilidad, destacan 190 autobuses con accesibilidad universal y paraderos con estas características. El programa “El Gigante Transporta” ha beneficiado directamente a mil 230 personas y acumula más de 78 mil servicios para traslados a terapias, consultas y citas médicas. A esto se suman las acciones para incorporar taxis adaptados para personas que usan silla de ruedas o con movilidad reducida.

La estrategia también incluye obra pública, con 124 acciones y 118 intervenciones, adecuaciones o creaciones de vialidades con criterios de accesibilidad. La infraestructura considerada dentro de esta estrategia representa una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos. En deporte adaptado, se registran siete programas, 2 mil 448 beneficiarios directos y una inversión superior a 32 millones de pesos, mientras que la Copa Aguascalientes de Deporte Adaptado ha beneficiado a alrededor de mil 300 personas.

En materia social, se han desarrollado 30 programas y 53 acciones, con alrededor de 8 mil 900 beneficiarios directos y cerca de 20 mil beneficiarios indirectos, además de una inversión superior a mil millones de pesos. También se han destinado más de 2 millones de pesos a programas que han beneficiado directamente a más de 470 personas mediante esquemas como “Poder Mujer e Igualdad”, Fomento al Autoempleo, “Confía” y “Emprende-T”.

En su intervención, Aurora Jiménez Esquivel destacó que detrás de cada acción existe el propósito de abrir oportunidades y eliminar obstáculos para las personas con discapacidad.

“En Aguascalientes, creemos que una sociedad verdaderamente justa es aquella donde todas las personas tienen las mismas oportunidades para desarrollarse, participar y alcanzar sus metas, sin importar su condición”, señaló.

La presidenta del DIF Estatal resaltó, además, el trabajo realizado para acercar rehabilitación, terapias especializadas, apoyos funcionales y transporte, así como la importancia de los espacios de terapia asistida con animales.

“Hemos unido voluntades para acercar servicios de rehabilitación, terapias especializadas y apoyos funcionales que devuelven la confianza y la movilidad”, afirmó Aurora Jiménez Esquivel.

Destacó que con “El Gigante Incluyente”, el Gobierno del Estado plantea una nueva etapa que busca ampliar y conectar las acciones que ya se realizan para convertirlas en una atención más ordenada, accesible y cercana.

“Agradezco a la gobernadora Tere Jiménez su confianza a lo largo de este tiempo en el DIF Estatal; hemos trabajado pensando en que todos los programas que implementamos dejen una verdadera huella, hoy no es la excepción; las acciones en las que trabajaremos serán un parteaguas para la vida de una persona con alguna discapacidad en nuestro estado”, concluyó.

En la rueda de prensa que se realizó en el Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Liz Martínez, diputada federal; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas; Ricardo Alfredo Serrano Rangel, director de la Agencia de Movilidad del Estado; Ricardo Alberto Macías Méndez, encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública; los atletas destacados Ignacio Martínez Soto, ganador de medalla de plata en paranatación serie mundial en Guadalajara 2026, y Andrea Naomi Luévano Alférez; Norma Adela Guel Saldívar, secretara de la Familia; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Patricia Cárdenas Delgado, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Mario Alberto Álvarez Michaus, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte; María de Jesús Ramírez Castro, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Manuel Alejandro Monreal Dávila, director general del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas; Juan José Pavón Romo, director general del Sistema de Financiamiento; Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad; José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública, y J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa.