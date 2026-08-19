Tras Persecución, Detienen a Tres Hombres Armados

En Lomas de Polanco

Por Jorge Martínez

Tres hombres fueron detenidos por policías de Guadalajara luego de protagonizar una persecución que inició en la colonia El Rastro y terminó en Lomas de Polanco, donde les aseguraron un arma de fuego y cuatro cartuchos útiles.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia del Operativo Puma, cuando elementos del Grupo Lobos detectaron un Ford Mustang negro que circulaba de manera irregular sobre el carril confinado del Macrobús, en el cruce de las avenidas Gobernador Luis G. Curiel y Manuel López de Legazpi.

Los oficiales marcaron el alto al conductor; sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso y aceleraron la marcha, lo que derivó en una persecución por calles de la zona.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el cruce de Miguel Orozco Camacho y Julián Granados, en la colonia Lomas de Polanco.

De acuerdo con el reporte policial, durante la revisión realizada conforme al protocolo, los agentes localizaron dentro del automóvil un arma de fuego con características de calibre .22, además de cuatro cartuchos útiles.

Los tres ocupantes fueron asegurados e identificados como Efraín Alejandro “N”, de 20 años; Leonardo “N”, de 24, y César Akain “N”, de 22 años.

Los detenidos, el vehículo y el arma asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si los involucrados están relacionados con algún otro hecho delictivo.