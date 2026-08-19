Sujeto Asesina a su Pareja y Lesiona a su Hijo

Tragedia en Tonalá

En la Vivienda También fue Localizado el Presunto Agresor; Presenta Heridas que se Habrían Provocado con el Mismo Tipo de Arma Utilizada Durante la Agresión

Por Jorge Martínez

Los gritos de auxilio de una familia alertaron a vecinos de un fraccionamiento de Tonalá, quienes solicitaron la intervención de las autoridades tras escuchar una agresión al interior de una vivienda, donde una mujer fue asesinada con un arma punzocortante y su hijo, de aproximadamente ocho años, resultó herido.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de Privada Palmar Norte y Palmar Sur, en el fraccionamiento Paseo Puente Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales y paramédicos acudieron al lugar luego de recibir el llamado de emergencia. Al ingresar a la vivienda localizaron a una mujer con diversas lesiones provocadas, aparentemente, con un objeto punzocortante.

Los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

En el mismo inmueble fue localizado un menor de aproximadamente ocho años, quien presenta una herida en el tórax. El niño recibió los primeros auxilios en el lugar, fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En la vivienda también fue localizado el presunto agresor, quien sería pareja sentimental de la mujer y padre del menor. El hombre presenta heridas que, de manera preliminar, se habrían provocado con el mismo tipo de arma utilizada durante la agresión.

Elementos de seguridad lo aseguraron y trasladaron a la Cruz Verde Sur para que recibiera atención médica. El sujeto permanecía en calidad de detenido y, de acuerdo con los primeros reportes, sus lesiones fueron consideradas leves.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.

La investigación quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes deberán establecer el móvil de la agresión y recabar los testimonios y evidencias necesarias para integrar la carpeta de investigación.