Piden que IEPC Investigue a Carlos Lomelí

Exmorenista Interesada en el Proceso Electoral del 2027

La Legisladora, Ahora del Partido Verde, IEPC, Brenda Carrera Pide que el IEPC Investigue al Senador por Presuntos Actos Anticipados de Campaña

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Brenda Carrera García señaló presuntos actos anticipados de campaña.

Destacó que es urgente que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco tome parte en el asunto para garantizar que haya piso parejo para todos los aspirantes a cargos de elección popular, esto se originó luego de que el pasado 3 de agosto el senador morenista Carlos Lomelí Bolaños manifestó públicamente su intención de buscar la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Guadalajara en las próximas elecciones del 2027.

Sentenció que se debe garantizar el respeto a los tiempos electorales y condiciones de equidad para todas las personas que participen en los procesos electorales, por ello presentó una queja formal ante el IEPC, exigiendo que se investiguen los hechos.

Resaltó que corresponde a la autoridad electoral determinar si las expresiones y su difusión en medios de comunicación y redes sociales pudieran haber constituido alguna infracción que deba sancionarse.

De esta manera, solicitó al Instituto analizar las presuntas pruebas que ella presentó y ejercer sus facultades para certificar o no los materiales relacionados con los hechos señalados por la exmorenista.

Carrera García aclaró que la queja no cuestiona el derecho de ninguna persona para aspirar a un cargo de elección popular, sino buscar que se respeten los tiempos y disposiciones electorales aplicables para todos.

Finalmente, la exmorenista indicó que dará seguimiento puntual a otros casos que pudieran representar posibles actos anticipados de campaña, siempre en apego a los procedimientos y ante las autoridades correspondientes tras hacer un llamado a que se respeten las reglas y a que se sancione cualquier acto contrario a las disposiciones en el código electoral.