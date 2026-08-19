Ofrecen Agua de Garrafón Gratis

Fundación Dispone de Cuatro Plantas Purificadoras en Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

La Fundación Somos Manos Tapatías ofrece de manera gratuita el llenado de hasta cinco garrafones por familia por día, ante la crisis del agua contaminada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Prometen que el apoyo será completamente gratuito durante un año para las personas que lo requieran, una inversión entre la fundación y empresarios, quienes han preferido el anonimato, según dijo Jesús Salazar Zazueta, dirigente de la fundación.

Indicó que pusieron a disposición cuatro plantas purificadoras con una capacidad de hasta 15 mil garrafones mensuales, además estarán llevando pipas con agua potable a los hogares de esta ciudad capital.

Algunas de las zonas en donde ya están brindando el servicio es en San Andrés, Oblatos, La Aurora y Santa Cecilia, en Guadalajara.

Para ampliar las zonas en donde están brindando el servicio es necesario realizar la solicitud a través de redes sociales. Dijo que se trata de un programa meramente altruista que no pretende sacar raja política ni cobrar un solo peso a la ciudadanía.