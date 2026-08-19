Localizan a Joven con Ficha de Búsqueda de San Luis Potosí

En la Nueva Central Camionera de Guadalajara

Asegura que fue Privado de la Libertad y Trasladado a un Lugar Desconocido, Donde Permaneció Retenido, Pero lo Liberaron Este Martes en una Carretera. El Hombre de 20 Años Pidió Ayuda a Policías Tras Llegar a la Terminal

Por Jorge Martínez

Un joven de 20 años, quien contaba con una ficha de búsqueda vigente en San Luis Potosí, fue localizado sano y salvo en la Nueva Central Camionera de Guadalajara, luego de que pidiera ayuda tras llegar a la terminal.

La localización ocurrió mediante un operativo del Agrupamiento Andrómedas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, personal de la Comisión solicitó apoyo policial para verificar el reporte de un hombre que se encontraba en el módulo de Primera Plus. Al arribar, los oficiales localizaron a un joven cuyas características coincidían con las de una persona reportada como desaparecida.

Tras verificar su identidad, se confirmó que se trataba de Axel “N”, de 20 años y originario de San Luis Potosí, quien se encontraba acompañado por un hombre que se identificó como su padre.

Durante la entrevista con los policías, el joven relató que días antes había publicado en internet un anuncio para vender una bocina y posteriormente fue contactado por personas interesadas en adquirirla.

Según su testimonio, al acudir al punto acordado habría sido privado de la libertad y trasladado a un lugar desconocido, donde permaneció retenido.

El joven también señaló que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad observó a un hombre y una mujer que, presuntamente, se encontraban en circunstancias similares.

Posteriormente, dijo, fue abandonado sobre una carretera el martes, desde donde logró abordar transporte público hasta llegar a Guadalajara.

Una vez en la Nueva Central Camionera, solicitó apoyo para realizar una llamada telefónica a una amiga, quien a su vez informó a sus familiares sobre su ubicación.

Los policías establecieron comunicación con autoridades ministeriales de San Luis Potosí, quienes confirmaron que la ficha de búsqueda de Axel “N” continuaba vigente.

Debido a que el joven es mayor de edad, no presentaba lesiones visibles y se encontraba acompañado de su padre, las autoridades determinaron entregarlo a sus familiares para continuar con el procedimiento correspondiente en San Luis Potosí.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades ministeriales de aquella entidad, que deberán continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.