Deja Choque un Muerto y un Herido

Encontronazo Entre Tres Vehículos en Zapotlán del Rey

Por Jorge Martínez

Una persona murió y otra resultó lesionada tras un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos sobre la carretera Zapotlán del Rey-Poncitlán, a la altura del sitio conocido como Las Colorinas.

El percance fue reportado a los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de Protección Civil de Zapotlán del Rey acudieron al lugar para atender a las personas involucradas.

En el accidente participaron dos automóviles compactos y un vehículo de pasajeros. Como consecuencia del impacto, una persona resultó lesionada y presentó una herida acompañada de deformidad en el dorso del miembro superior derecho.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente realizaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

En el sitio, los elementos de emergencia confirmaron además el fallecimiento de otra persona, quien quedó atrapada al interior de uno de los vehículos involucrados.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, con apoyo de sus homólogos de Poncitlán, realizaron las maniobras necesarias para extraer el cuerpo y liberar el vehículo.

Una vez concluidas las labores de rescate, el lugar quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarían las diligencias para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.