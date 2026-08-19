Convocan a “Mega Marcha por el Agua” y al “Festival Agua KK” el 23 de Agosto Próximo

Frenar Privatización del Servicio con Plan Alternativo

Sociedad Plantea Gestión Público-Comunitaria del Siapa

Por Rafael Hernández Guízar

Ante la posibilidad que de que el gobierno estatal de Pablo Lemus Navarros avance hacia la privatización del Siapa mediante el esquema de asociación público-privada, 17 colectivos de organizaciones ciudadanas buscan defender el agua con el planteamiento alternativo de una gestión público-comunitaria.

Además, anunciaron la realización de una “Mega Marcha por el Agua” y del “Festival Agua KK”, el próximo domingo 23 de agosto.

“Proponemos abrir en Jalisco una discusión pública sobre la construcción de la discusión de acuerdos públicos comunitarios para la gestión del agua, donde el Siapa, comunidades, organizaciones vecinales, universidades, trabajadores, sindicatos y especialistas, puedan compartir conocimientos y capacidades para mejorar el servicio sin entregar su control al capital privado”, dijo María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), al presentar la propuesta alterna.

Y agregó: “La alternativa a un Siapa ineficiente no es un Siapa privatizado, la alternativa debe ser un Siapa público”.

La “Mega Marcha por el Agua” partirá a las 11:00 horas del Parque Revolución, también conocido como el Parque Rojo, en Guadalajara, y llegará a la Plaza de la Liberación, para iniciar a las 12:00 horas el “Festival Agua KK”.

Se espera una gran concentración de ciudadanos habitantes de las diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en las que llega el agua sumamente contaminada, así como la participación de varias organizaciones civiles y ambientalistas.