Conductor Embiste a Motociclistas y Huye; uno Pierde una Pierna

Accidente en Guadalajara

Por Jorge Martínez

Dos jóvenes motociclistas resultaron gravemente lesionados, uno de ellos con la amputación de una pierna, luego de ser embestidos por una camioneta cuyo conductor escapó del lugar sin detenerse a prestar auxilio, en el municipio de Guadalajara.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle San Ildefonso, en la colonia Santa María. De acuerdo con los primeros reportes, los dos hombres viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron impactados por una camioneta.

Tras el fuerte choque, ambos motociclistas fueron proyectados varios metros sobre el pavimento. A consecuencia del impacto, uno de los jóvenes, de 21 años de edad, sufrió la amputación traumática de la pierna izquierda.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las víctimas. Luego de estabilizarlas, ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

La extremidad amputada fue localizada a aproximadamente 20 metros del punto del accidente. El joven de 21 años fue reportado en estado grave y con pronóstico reservado, mientras que su acompañante también presentó lesiones de consideración.

El conductor de la camioneta abandonó el lugar antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes y revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener imágenes que permitan identificar el vehículo y localizar al responsable