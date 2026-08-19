Asesinan a Balazos a un Hombre Dentro de su Casa

En Huentitán el Bajo

Por Jorge Martínez

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Huentitán el Bajo, en el municipio de Guadalajara.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Volcán Ceboruco y Tres Vírgenes, donde policías municipales acudieron tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales localizaron a un hombre inconsciente con visibles heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de los Servicios Médicos Municipales.

A su llegada, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la valoración médica, presentaba tres impactos de bala en el tórax y uno más en la región femoral derecha.

Durante el procesamiento de la escena del crimen, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos. Sin embargo, informaron que en el lugar no había residentes, personas lesionadas ni testigos que pudieran aportar información sobre los agresores o la mecánica de los hechos.

Personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.