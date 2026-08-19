Aseguran Centro de Almacenamiento Ilícito de Combustible en Tlajomulco

FGR y SSPC Ejecutan Cateo en dos Predios

Por Staff

En seguimiento a la Estrategia Nacional para Combatir el Robo de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), llevó a cabo la diligencia de cateo donde aseguró dos predios en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, Jalisco, uno de ellos probablemente utilizado como centro de almacenamiento ilícito de combustible.

Las investigaciones relacionadas con el robo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos comenzaron con motivo de una denuncia anónima en la que se refiere que, en el predio de una empresa de transportes realizaban el trasvase y almacenamiento sospechoso de combustible.

Por este motivo, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación por el delito al que resguarde, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petróleos o petroquímicos, sin derecho o sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley, en contra de quien o quienes resulten responsables, por lo que se solicitó el cateo que posteriormente fue autorizado por la autoridad competente.

En el primer inmueble, localizado en la colonia Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, los peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense y elementos de Defensa aseguraron 26 contenedores de los cuales seis son grises, (uno lleno al 3 por ciento de su capacidad, los demás vacíos); cinco contenedores con la leyenda Premium (uno lleno al 60 por ciento, los demás vacíos) y 15 contenedores con la leyenda Magna (uno al 15 por ciento y otro al 40 por ciento, los demás vacíos).

En el mismo lugar aseguraron seis tanques (todos casi llenos, se desconoce su capacidad), 30 tractocamiones, 21 pipas cilíndricas (vacías), cuatro cilindros, 18 Frac tank, cinco cilindros verticales, 10 tambos azules con aproximadamente dos mil litros de líquido traslúcido, 11 bidones con aproximadamente 220 litros de líquido traslúcido, dos cubos tanques con aproximadamente mil 620 litros de líquido traslúcido, un vehículo particular y diversos documentos.

Los investigadores también hallaron seis aparatos eléctricos (analizador de azufre, analizador automático de punto de inflamación, regulador de voltaje eléctrico, densímetro digital de sobremesa, espectrómetro y un probador automático de destilación), dos laptops, un DVR y una computadora de escritorio.

En tanto, en el segundo predio ubicado en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, fue asegurada un arma corta abastecida, 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta, 19 USB, un radio de comunicación, numerario y tres vehículos.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República continúa con las indagatorias para determinar quiénes son las personas físicas y morales responsables en la participación de los delitos que se investigan con el fin de combatir la impunidad.