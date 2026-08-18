Triatleta y Entrenador de Aguascalientes Representarán a México en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026

El triatleta aguascalentense Alessandro Diego Cortez Delgado y su entrenador Heriberto Villalobos representarán a México en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026, luego de ser convocados para integrarse a la Selección Nacional que participará en esta importante justa internacional.

Los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026 se llevarán a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en Dakar, Senegal, y reunirán a jóvenes atletas de todo el mundo en una competencia que representa uno de los principales escenarios del deporte juvenil internacional.

Bajo la supervisión de su entrenador, Alessandro Diego Cortez Delgado continúa con su preparación en Aguascalientes, trabajando de manera constante rumbo a esta competencia, con una agenda internacional que le permitirá llegar en las mejores condiciones a la cita olímpica.

Como parte de su preparación, el triatleta aguascalentense tendrá sus próximas competencias el 22 de agosto en Lima, Perú y el 27 de septiembre en Pontevedra, España, donde participará en el Campeonato Mundial de la especialidad.

Posteriormente, Alessandro regresará a Aguascalientes para continuar con su preparación junto a Heriberto Villalobos y completar el proceso rumbo a Dakar, donde ambos tendrán la oportunidad de representar a México y poner en alto el nombre de Aguascalientes en el escenario deportivo internacional.