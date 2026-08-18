Productores de uva de Cosío Podrán Vender Mejor sus Cosechas con el Apoyo de Tere Jiménez

Con Nueva Cámara de Refrigeración

Nueva cámara de refrigeración permitirá conservar hasta 20 toneladas de uva. Los productores ya concretaron una venta que llegará hasta Monterrey. Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en producción de uva.

La uva que se produce en Cosío podrá conservarse por más tiempo, llegar a nuevos mercados y comercializarse a un mejor precio, gracias al apoyo del Gobierno del Estado para la adquisición de una nueva cámara de refrigeración.

Con este equipamiento, las y los productores podrán almacenar hasta 20 toneladas de uva en condiciones adecuadas de temperatura, prolongando su vida en anaquel y evitando tener que venderla inmediatamente después de la cosecha.

Los resultados ya comenzaron a verse. Gracias a esta nueva infraestructura, los productores concretaron una venta que será enviada a Monterrey, abriendo nuevas oportunidades de comercialización fuera de Aguascalientes.

Álvaro García Cervantes, uno de los viticultores beneficiados, explicó que anteriormente la falta de equipo de refrigeración los obligaba a comercializar su producción de manera inmediata y principalmente en mercados locales.

“Mis compañeros y yo soñamos con tener este equipamiento, se nos concedió gracias a la gobernadora Tere Jiménez y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, porque la uva debe tener una temperatura razonablemente fría para que tenga más tiempo de vida en el anaquel; eso nos permite que nuestro producto tenga un valor agregado”, destacó.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), señaló que uno de los principales objetivos del Gobierno del Estado es dar mayor valor al trabajo de las familias del campo y ayudarles a obtener mejores ingresos por sus productos.

“Ese es uno de nuestros objetivos: darle valor agregado al trabajo de los productores del campo. Por eso los apoyamos con el equipamiento que requieren, para que tengan mayores ganancias y más opciones de comercialización”, enfatizó.

Destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y las y los productores ha contribuido a fortalecer esta actividad, en la que Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en producción de uva.

Además de cámaras de refrigeración, la Sedrae ha apoyado a viticultores y vinicultores con plantas de vid certificadas, seleccionadoras, maquinaria para empaque, centros de valor agregado, sistemas de riego, cisternas, bombas, tractores y otros equipos que permiten modernizar y hacer más productivo el campo de Aguascalientes.