Feria Internacional del Caballo 2026 Cierra con Éxito, 80 mil Visitas y Saldo Blanco

Más de 170 Eventos en la Isla San Marcos

Del 7 al 16 de agosto, Aguascalientes fue sede de una gran celebración ecuestre que reunió a participantes y visitantes en más de 170 actividades

La Feria Internacional del Caballo Aguascalientes 2026 concluyó con gran éxito y saldo blanco, luego de diez días de actividades que convirtieron a la entidad en punto de encuentro para las y los amantes de la cultura ecuestre, el deporte y las tradiciones relacionadas con el mundo del caballo.

Del 7 al 16 de agosto, la Isla San Marcos fue escenario de más de 170 eventos, con la participación de 1,500 caballos y 500 jinetes provenientes de todo el país, así como de Estados Unidos, Australia, Gales, Inglaterra, Canadá, Argentina, Chile y España, quienes dieron muestra de su talento en una amplia variedad de actividades.

Erik Emmanuel Rodríguez Cruz, presidente de la Asociación de Criadores y Caballistas de Aguascalientes, dijo que este evento también representó una importante oportunidad para fortalecer la actividad turística y económica del estado, al registrar alrededor de 80 mil visitas durante toda la celebración.

Detalló que a lo largo de esta feria se llevaron a cabo exhibiciones, competencias, espectáculos ecuestres y diversas actividades que permitieron a las familias locales y visitantes disfrutar de una experiencia que combinó el deporte, la convivencia y el orgullo por las tradiciones que forman parte de la identidad de Aguascalientes.

“El éxito de esta edición confirma el interés que existe por impulsar eventos de talla internacional que proyecten a Aguascalientes como un destino con la capacidad de recibir grandes encuentros y ofrecer experiencias de calidad a sus visitantes”, sostuvo.

El Gobierno del Estado reconoce la participación de jinetes, propietarios, criadores, organizadores, expositores y de todas las personas que hicieron posible esta gran celebración que deja un balance positivo y sienta las bases para seguir fortaleciendo la cultura ecuestre en Aguascalientes.

Con eventos como éste, Aguascalientes refrenda su vocación como sede de importantes actividades deportivas, culturales y de entretenimiento, al tiempo que fortalece la promoción de sus tradiciones y genera espacios para la convivencia de las familias.