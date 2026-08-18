Usan al Siapa Para Presionar Políticamente a Gobiernos Morenistas

Exigen a Lemus Cesar Embestidas Contra Tlaquepaque y Tonalá

“Lo que no Aceptamos es que Pretenden Convertir Este Problema en un Espectáculo Político, Mientras Dejan en Segundo Plano lo Verdaderamente Importante: ¿El Agua Limpia Para Cuándo?”, Criticó la Legisladora Marta Arizmendi

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada morenista Marta Arizmendi Fombona exigió al gobierno estatal, encabezado por el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, dejar de usar al Siapa para presionar políticamente a los gobiernos de Morena.

Exigió cesar los embates, específicamente contra las administraciones municipales de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, por adeudos que se mantienen por el abastecimiento de agua potable e hizo un llamado para que los involucrados revisen las cuentas y se pague sólo lo justo.

Dijo que mientras el organismo regulador del agua cobra cantidades millonarias de forma injustificada a los ayuntamientos de Tlaquepaque y Tonalá, sigue llegando agua contaminada a miles de hogares del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La defensa de los gobiernos morenistas en el AMG surge tras el amago intento de cortar el suministro del agua potable en la Presidencia Municipal de Tlaquepaque, ante lo que la diputada morenista indicó que los gobiernos municipales de Morena pagarán solamente lo justo y no las cantidades exorbitantes que pretende cobrarles el Siapa. “Lo que no aceptamos es que pretenden convertir este problema en un espectáculo político, mientras dejan en segundo plano lo verdaderamente importante: ¿El agua limpia para cuándo?”.

Arizmendi Fombona agregó que la lucha por el agua limpia que Morena reclama no terminará mientras que el Siapa y el gobierno de Movimiento Ciudadano en el estado ignoren al pueblo y le entreguen agua sucia e insalubre.

Dijo también que desde la semana pasada ha acompañado a vecinas y vecinos de Tonalá a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para exigir que en las colonias afectadas que quedaron fuera del listado para otorgar descuentos sean tomadas en cuenta para recibirlo, que es del 80 por ciento en los recibos de la facturación del Siapa.

“Porque mientras una familia siga abriendo la llave de su casa y recibiendo agua sucia nosotros vamos a seguir de su lado”.

Lamento también la “politiquería”, con la que el partido Movimiento Ciudadano ha enfrentado este problema que afecta a miles de familias de los municipios metropolitanos lo que, según dijo, ha originado una decepción para el pueblo por las actuales autoridades que gobiernan la entidad: “Está decepcionada la familia que paga puntualmente y recibe agua sucia, está decepcionada la madre de familia que abre la llave y no puede utilizar esa agua para cocinar, está decepcionado el pueblo de Tonalá que lleva años exigiendo un servicio digno”.

Por último, la diputada destacó que desde hace bastante tiempo el agua ha llegado bastante sucia a los hogares del AMG y que es necesario que se tome con seriedad el tema por parte de las autoridades estatales.