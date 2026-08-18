Regidor Pide Intervención del Congreso Para que la ASEJ Investigue la Administración de Yuritzi Alejandra Hermosillo

Supuesto Desfalco Millonario en Zapotlán el Grande

Por Rafael Hernández Guízar

Presuntos actos de corrupción en el manejo Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande (Sapaza), fueron denunciados ayer ante el Congreso del Estado.

El regidor por el Partido Verde en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande José Bertín Chávez Vargas presentó ayer un oficio ante el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, mediante el cual solicitó que se exija a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) realizar una auditoría especial y una revisión financiera Sapaza.

Dicha petición también fue entregada ante la Oficialía de Partes del Congreso estatal para buscar que se revise la situación financiera y la operación del organismo correspondiente al ejercicio fiscal del presente 2026, y en su caso, a los ejercicios inmediatos anteriores a fin de esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar si existen responsabilidades administrativas para deslindar responsabilidades.

El regidor Chávez Vargas dijo que su solicitud se deriva de presuntas irregularidades en la operación del Sapaza, así como la gestión de la titular de éste, Yuritzi Alejandra Hermosillo Tejeda.

Como antecedente de su solicitud mencionó las declaraciones públicas realizadas desde julio por dicha funcionaria, quien informo a través de sus redes sociales sobre un presunto desfalco millonario que habría afectado las finanzas y el patrimonio de dicho organismo regulador del agua en aquel municipio, sin precisar el monto específico ni detallar las repercusiones en la operación, infraestructura y prestación del servicio de agua potable.

Aclaró también que a esta solicitud de auditoría se suma la problemática que enfrentan habitantes de al menos 20 colonias de dicho municipio que es cabecera de la región Sur de Jalisco por la calidad e intermitencia del suministro de agua potable.

Según explicó, existen estudios realizados por parte de especialistas de la Universidad de Guadalajara en los que supuestamente se identificaron muestras con agua de coloración inadecuada y presencia de contaminación fecal.

En este sentido, el ahora diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro, señaló en la rueda de prensa que dicha preocupación por el agua que llega a los habitantes del municipio de Zapotlán el Grande se tomará con seriedad para investigar el manejo de los recursos públicos y la calidad del vital líquido.

Agregó también que solicitará a la ASEJ que investigue y determine si hay responsabilidades para los funcionarios implicados.