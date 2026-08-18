Presidenta Claudia Sheinbaum Informa que Meta Sexenal del Bachillerato Nacional se Duplicará a 400 mil Nuevos Lugares

“Con Este Aumento la Cobertura Crecerá al 90 por Ciento

En 2026 se invierten más de 10 mil mdp en la construcción y ampliación de 485 escuelas para crear 156 mil 240 nuevos lugares.

Las inscripciones para el Bachillerato Nacional Margarita Maza están abiertas en la página: preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza/.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, por la gran demanda en las inscripciones para Educación Media Superior, la meta sexenal de 200 mil nuevos lugares en el Bachillerato Nacional se incrementó a 400 mil en todo el país.

“Vamos por 400 mil lugares en preparatorias, tanto presenciales, semipresenciales como a distancia por la gran demanda que ha habido a la hora que se abren las inscripciones a las preparatorias”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que incrementar la meta de 200 mil a 400 mil lugares representa un salto estadístico importante, ya que actualmente la cobertura es del 80 por ciento, mientras que con este aumento la cobertura crecerá al 90 por ciento. Además, destacó que se podrá ofrecer un espacio en la preparatoria a estudiantes que viven en lugares alejados y también se podrá incrementar el porcentaje de retención y de terminación de los estudios en Media Superior.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, recordó que en 2025 se construyeron y ampliaron 88 escuelas para lograr 44 mil nuevos lugares. Mientras que en 2026 se invierten más de 10 mil millones de pesos (mdp) para 485 construcciones y ampliaciones de escuelas con el objetivo de crear 156 mil 240 nuevos lugares.

Detalló que, para lograr la meta de 400 mil nuevos lugares se abrirán bachilleratos sabatinos con tutorías, nuevos turnos en planteles de alta demanda, actualización y ampliación de la prepa en línea, bachillerato Conafe y más bachilleratos Margarita Maza. Rodríguez Mora anunció que están abiertas las inscripciones para el Bachillerato Nacional Margarita Maza, a través de la página: preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza/.