Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Consulta a Maestras y Maestros Sobre Propuesta de Regulación de Uso de Celulares en las Escuelas

“Estamos Impulsando Este Debate”

La consulta a maestras y maestros se realizará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar los próximos 24 y 25 de agosto. Participarán más de un millón de docentes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas: SEP.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se consultará, el 24 y 25 de agosto en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), la opinión de más de un millón de maestras y maestros de Educación Básica sobre regular el uso de celulares en las escuelas, como parte de los foros regionales para crear una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

“Estamos impulsando este debate, como lo mencionó Mario Delgado, secretario de Educación Pública. El siguiente paso que vamos a dar, además de seguir con estos temas en ‘La mañanera’, es que en los Consejos Técnicos de las escuelas se debata sobre el uso particularmente de teléfonos celulares en las escuelas, para ir primero sobre este tema. Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que el objetivo de este debate nacional es llegar a un acuerdo para regular los contenidos o la forma en la que se desarrollan los algoritmos para evitar el uso excesivo, regular el scrolling infinito y evitar que las niñas, niños y adolescentes vean contenido no solicitado.

“No es solamente un asunto de que el Gobierno diga ‘vamos a hacer esto’, sino lo que queremos es que madres y padres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales, qué es lo que está pasando en otros países para la protección de las niñas y los niños y generar un esquema que nos permita que el acceso a las redes sociales, a las plataformas sea seguro”, añadió.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que se trata de crear conciencia sobre el impacto que genera el uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales, particularmente en la salud mental.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que en el diálogo participarán más de un millón de docentes de más de 200 mil escuelas de Educación Básica en las 32 entidades federativas.

Además, informó que el primer foro regional sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales, que se realizará el miércoles 19 de agosto en Nuevo León, será transmitido en las plataformas de la SEP desde la Universidad Autónoma del estado.

El director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, Ravi Iyer, expuso que el uso excesivo de redes sociales tiene consecuencias en niñas, niños y adolescentes, ya que de acuerdo con una encuesta de Pew Research Center realizada a adolescentes estadounidenses: 45 por ciento dijo que “pasa demasiado tiempo en redes sociales”, 45 por ciento dijo que “afecta su sueño”, 40 por ciento dijo que “perjudica su productividad”.

Además, la segunda consecuencia es el contacto no solicitado, según encuesta interna de Meta: el 13 por ciento de usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años en Estados Unidos han recibido alguna insinuación sexual no deseada en los últimos 7 días. Mientras que la tercera consecuencia es el contenido no solicitado para niños: el 19.2 por ciento de niños de entre 13 y 15 años reportó haber visto desnudos o contenido sexual no deseado en una semana.

Pero esto no sólo es una tendencia en EU, ya que de acuerdo con una encuesta de la Comisión de Seguridad Digital de Australia a 3 mil niños entre 10 y 17 años: 47 por ciento ha visto comentarios ofensivos o sexistas sobre niñas y mujeres; el 47 por ciento vio videos de violencia y el 46 por ciento observó videos de retos peligrosos.

Además, informó que luego de un litigio en Nuevo México contra Meta, un tribunal estatal de Nuevo México ordenó a la plataforma implementar nuevos requisitos de diseño para menores como mejorar la verificación de edad, dejar de conectar con adultos desconocidos, prevenir interacciones románticas con chatbots en menores de 18 años, ocultar el recuento de “me gusta”, suspender las notificaciones nocturnas y en horario escolar e implementar diariamente un límite de tiempo de uso.

Señaló que estas medidas, así como en el debate internacional respecto al tema, no se trata de estar en contra de la tecnología, sino que las plataformas estén diseñadas para ayudar a alcanzar las aspiraciones, no para obstaculizarlas, particularmente en niñas, niños y adolescentes.