Morena: MC Quiere Manosear al IEPC

Busca Colocar al Próximo Presidente del Instituto Electoral
“Están Desesperados por Nombrar a Alguien Para Solapar Todas sus Dagas que Saben Hacer Electoralmente”, Acusó el Senador Carlos Lomelí
Por Rafael Hernández Guízar
El partido Movimiento Ciudadano (MC) está desesperado por colocar a alguien en la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco para manosearlo, sentenció ayer el senador morenista por Jalisco Carlos Lomelí Bolaños.
Ante la ausencia del presidente en el IEPC, el morenista destacó que cualquier movimiento respecto al Instituto debe sujetarse a los estatutos y tiempos establecidos.
“Están desesperados por nombrar a alguien para solapar todas sus dagas que saben hacer electoralmente”, acusó Carlos Lomelí.
Adujo también que nombrar a alguien de forma anticipada constituye una acción que podría traducirse como el deseo de colocar a alguien que solape cualquier práctica indebida.
Por ello, Lomelí Bolaños dijo que Morena no permitirá que haya ningún intento de nombrar a un presidente en el Instituto Electoral local si no se respetan los tiempos y el debido proceso y resaltó que debe respetarse la convocatoria de acuerdo a los estatutos, para garantizar una verdadera imparcialidad en torno a los próximos comicios electorales del 2027.