Asesinan a un Hombre con Arma Blanca; le Amputaron la Mano

Lo Hallan Dentro de una Chatarrera, en El Salto

Por Jorge Martínez

Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado con arma blanca al interior de una chatarrera ubicada en la colonia Jardines del Verde, en el municipio de El Salto.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples heridas en el rostro, además de la amputación de una de sus manos, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena, mientras personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar al o los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y no se reportan personas detenidas por estos hechos.