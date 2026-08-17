Roberto “Rayo” Márquez Conquista el Segundo Lugar y Rompe su Marca Personal en Portland

El aguascalentense Roberto “Rayo” Márquez obtuvo el segundo lugar en los 5,000 metros planos durante el Stumptown Twilight, que se llevó a cabo en Portland, Oregon, donde además logró mejorar su marca personal con un tiempo de 14:22.51.

Con este resultado, el atleta de Aguascalientes cierra una destacada temporada de pista, en la que suma importantes logros y nuevas marcas personales que demuestran su crecimiento, disciplina y constancia en cada competencia. ¡Muchas felicidades, Rayo, por este gran cierre de temporada!