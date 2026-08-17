Suman Municipios del AMG, 122 km de Banquetas Intervenidas

Durante el Último año

Por Rafael Hernández Guízar

Con el objetivo de fortalecer una movilidad segura, accesible y centrada en las personas, los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), intervinieron 122 kilómetros de banquetas durante el último año, acciones que se comparten en el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora este 17 de agosto.

Del total intervenido, 56 por ciento corresponde a banquetas de nueva creación en zonas donde antes no existía infraestructura peatonal, mientras que 44 por ciento corresponde a rehabilitaciones que incorporaron mejoras en accesibilidad y seguridad vial.

Las obras se realizaron en su mayoría en zonas estratégicas identificadas Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), un instrumento técnico elaborado por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan).

El PIMUS establece una estrategia para construir, conservar y mejorar banquetas, mediante la identificación de 132 colonias prioritarias en el AMG para su implementación.

Algunas de estas zonas no cuentan con infraestructura peatonal y registran un alto número de viajes a pie.

El mapa interactivo puede consultarse en la plataforma zoom.imeplan.mx .

Entre las zonas intervenidas reportadas por los municipios al Imeplan se encuentran Nuevo México, Lomas del Centinela, La Higuera, San Juan de Ocotán y Miramar, en Zapopan; Rancho Nuevo y Zona Centro, en Guadalajara; San Agustín, Nueva Galicia, San Sebastián el Grande y Hacienda Los Eucaliptos, en Tlajomulco; la zona norte de la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque; las zonas Centro de El Salto y Juanacatlán; Buenavista y Zona Centro de Atequiza, en Ixtlahuacán de los Membrillos; así como La Laja y Santa Fe, en Zapotlanejo.

De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino del AMG, elaborada por el Imeplan, cada día se realizan más de cinco millones de viajes peatonales en la metrópoli, de los cuales 60 por ciento son realizados por mujeres.