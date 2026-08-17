Se han Inaugurado 32 Hospitales en Todo el País Desde el Inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Pone en Marcha Hospital del IMSS Bienestar en Ciudad Madero

“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es: bienestar. El bienestar del pueblo, por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas”, agregó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General del IMSS Bienestar de Ciudad Madero, Tamaulipas, que otorgará el derecho a la salud a 538 mil tamaulipecos y tamaulipecas sin seguridad social; con lo que, a la fecha, en el Segundo Piso de la Transformación, se han inaugurado 32 hospitales del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE en el país.

“Les informo que con este hospital hemos inaugurado desde que llegamos 32 hospitales en todo el país, del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar. Muchos de ellos, por supuesto, iniciaron con el presidente López Obrador y otros ya iniciaron realmente con nosotros”, informó.

Recordó que el objetivo de la Cuarta Transformación es consolidar un Servicio Universal de Salud que permita a las y los mexicanos acceder gratuitamente a los servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

La Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que, a pesar de 36 años de abandono por parte de los gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación busca que los servicios públicos sean los mejores del país para garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda y salarios dignos como derechos del pueblo de México.

“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es: bienestar. El bienestar del pueblo, por eso hemos luchado toda nuestra vida y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas, luchando por el bienestar del pueblo de México, por los derechos del pueblo de México y no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía, por eso defendemos de igual manera la soberanía de México, igual que el bienestar del pueblo de México”, agregó.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que este nuevo hospital tuvo una inversión de más de mil millones de pesos (mdp) y cuenta con 179 camas, 20 consultorios, cinco quirófanos, 20 especialidades médicas, equipo de alta tecnología como un tomógrafo, mastógrafo y Arco en C, que permite imágenes de rayos X en tiempo real y en alta resolución. Además de que se realizaron 100 nuevas contrataciones de médicos, médicas, enfermeras y especialistas para brindar atención de calidad.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, agradeció la visión de la Presidenta por consolidar la construcción de un Servicio Universal de Salud integral con instalaciones de primer nivel, equipamiento moderno y tecnología que garantice un servicio de calidad para las y los mexicanos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita de la mandataria para la entrega de vivienda, apoyos para Jóvenes Construyendo el Futuro, la supervisión de obras de agua potable e infraestructura y Programas para el Bienestar para atender a más de 900 mil tamaulipecas y tamaulipecos.