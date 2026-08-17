Asegura Fiscalía 20 Perros y Gatos

Tras Cateo por Presunta Crueldad Animal, en Tlajomulco

Por Jorge Martínez

La Fiscalía del Estado realizó un cateo en un domicilio de la colonia Villas de San Gilberto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como parte de una investigación por el presunto delito de crueldad animal.

Durante la diligencia, agentes localizaron y aseguraron ocho perros y doce gatos que permanecían en condiciones insalubres y hacinados dentro de un espacio reducido, situación que representaba un riesgo para su salud y bienestar.

Los animales fueron rescatados por personal especializado, que los puso bajo resguardo para recibir atención veterinaria y evaluar su estado físico, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía informó que el cateo fue autorizado por un juez como parte de la carpeta de investigación iniciada tras una denuncia por presunto maltrato animal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de abuso o abandono de animales a fin de garantizar su protección y sancionar a los responsables conforme a la ley.