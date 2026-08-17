Permanecerá en Prisión Preventiva Oficiosa por Seis Meses

Por Violación Detienen a Exdirector del DIF Jalisco

El Emecista Lucio Miranda Robles Actualmente es Coordinador de un Área del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Informó la Fiscalía del Estado

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Página 24

Lucio Miranda Robles, exdirector general del DIF Jalisco y actualmente coordinador de un área del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de violación, tras hechos ocurridos en marzo de 2024, informó la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos sucedieron cuando el ahora detenido se desempeñaba como director general del DIF Jalisco, quien presuntamente aprovechó su posición de poder para en un inicio realizar acciones incómodas y tocamientos indebidos y, con el tiempo, abusar de una mujer que laboraba con él, según se presume.

De las investigaciones se desprende que, en esas fechas, distintas personas funcionarias del DIF Jalisco —entre ellas el presunto agresor y la víctima— fueron notificadas de un supuesto curso de índole laboral que se llevaría a cabo en el municipio de Tapalpa y que al parecer organizaba la propia institución para realizarse el 6 de marzo de 2024.

La noche de los hechos, en Tapalpa, mientras les eran asignadas cabañas para su alojamiento, las personas que acudieron al supuesto curso fueron citadas en un auditorio que después quedó vacío; sin embargo, según se investiga, después se cambió el punto de encuentro a un lugar cerca de una fogata.

La situación presuntamente fue aprovechada por el entonces director general del DIF para jalar a la víctima de nuevo hacia el auditorio, donde la mujer al parecer fue agredida para someterla y cometer el ilícito. Momentos después, la víctima logró empujar al hombre y salir del auditorio.

Una vez interpuesta la denuncia, se iniciaron las investigaciones que permitieron otorgar una medida de protección a la víctima, así como citar al presunto agresor para su comparecencia.

El pasado 12 de agosto, Lucio Miranda Robles quedó formalmente detenido para investigar el delito de violación.

La Fiscalía destacó que, tras imputarle los hechos, se expusieron los datos de prueba obtenidos a través de las labores de la Dirección General de Visitaduría, mismos que fueron suficientes para que un órgano jurisdiccional resolviera vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, el emecista Lucio Miranda Robles permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa. Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

En el directorio del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, encabezado por el emecista Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Lucio Miranda Robles aparece asignado al “Gabinete Integral de Infraestructura y Servicios Públicos”.

El pasado 15 de julio del 2026, en la red social X de Movimiento Ciudadano Jalisco, publicaron que “confiamos que Lucio Miranda seguirá trabajando de la mano de los tlajomulquenses por un mejor municipio”.

Para finalizar, la Fiscalía indicó que “los cargos públicos no serán impedimento para la procuración de justicia y quien resulte responsable deberá enfrentar las sanciones correspondientes”.