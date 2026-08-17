“Esperamos Tener Suerte y Encontrar a los que Hacen Falta”

Nueva Pega de Cédulas de Desaparecidos, en Zona de San Juan de Dios

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes del Colectivo Luz de Esperanza salieron nuevamente a las calles de Guadalajara para realizar la pega de cédulas de desaparecidos.

Héctor Flores, representante del colectivo, indicó una entrevista con Página 24 Jalisco que continuarán haciendo este tipo de actividades ante la falta de acciones de parte del gobierno del estado para atender correctamente el tema de los desaparecidos.

“Vamos a seguir insistiendo porque parece que están durando un poco más en algunos otros lados, gracias también a la presión que ejercen los medios, es un trabajo que llevamos cinco años haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que el estado cumpla para evitar que sigamos desaparecidos”, destacó Flores.

A decir del entrevistado, aunque ellos hacen la pega de células de desaparecidos, en algunos lugares siguen siendo retiradas, aun cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se había pronunciado al respecto para prohibir por parte de las autoridades que fuesen retiradas.

Ayer a lo largo de la calzada Independencia en la zona de San Juan de Dios, alrededor de 40 personas, entre miembros del organismo y familiares de desaparecidos, realizaron la pega de cédulas con la esperanza de que la ciudadanía aporte información para dar con sus seres que desaparecieron.

“Nosotros damos difusión oficial por parte de la Comisión de Búsqueda en Facebook. Gracias a que hemos hecho la presión hay pantallas en el Ayuntamiento de Guadalajara y en los parabuses (…) La próxima semana vamos a hacer recorridos por Zapopan y el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque. Esperamos tener suerte y encontrar a los que hacen falta, tenemos muchos reportes sobre esos lugares”, agregó Héctor Flores.

De esta manera quedó en claro que esta semana estarán realizando labores de búsqueda en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan ante varios reportes que han recibido.

Destacó que, en su caso personal, su hijo sigue desaparecido desde hace cinco años, y resaltó que el trabajo de la Fiscalía del Estado es sumamente deficiente: “En el caso de mi hijo no hay avances y tampoco hay muchos actos de investigación, no se hacen las entrevistas a todas las personas que estuvieron en la oficina donde reportaron que él había sido puesto a disposición en el penal de Puente Grande. Ya son cinco años y no hay respuesta ni por parte de la Vice Fiscalía en el estado ni por la Fiscalía General de la República, donde también hay una carpeta de investigación”.