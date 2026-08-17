Ejecutan a Tiros a un Conductor Tras Choque

En los Límites de Guadalajara y Tlaquepaque

Mientras el Joven Esperaba la Llegada de su Aseguradora, dos Sujetos que Viajaban en una Motocicleta se Aproximaron Hasta donde se Encontraba la Víctima y le Dispararon de Manera Directa

Por Jorge Martínez

Un hombre de entre 20 y 25 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo, luego de verse involucrado en un choque sobre la calzada González Gallo, en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

El crimen ocurrió en el cruce con la calle Parras, en la colonia Álamo Industrial, donde inicialmente se registró un accidente entre dos vehículos particulares.

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara que realizaban su recorrido de vigilancia acudieron al sitio y fueron informados de que uno de los conductores presentaba heridas provocadas por arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos.

A su llegada, los servicios médicos confirmaron que el hombre ya había fallecido. De manera preliminar, se informó que presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Según testigos, después del choque, los involucrados permanecieron alrededor de 30 minutos en el lugar mientras dialogaban para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños mediante sus respectivas aseguradoras.

Sin embargo, durante ese lapso, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron hasta donde se encontraba la víctima y le dispararon de manera directa, para después escapar del lugar.

La zona fue acordonada por policías municipales para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las primeras investigaciones.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado fue requerido para realizar las diligencias correspondientes, levantar el cuerpo y avanzar en la investigación para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables.