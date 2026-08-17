Alistan Regreso a Clases

Compra de Uniformes Para Estudiantes de Educación Básica

Por Rafael Hernández Guízar

A 15 días de que inicie el ciclo escolar de educación básica en Jalisco, padres de familia abarrotaron las tiendas de uniformes escolares.

En el Centro de Guadalajara cientos de padres de familia acudieron a las tiendas de uniformes escolares para aprovechar precios asequibles.

“Nosotros estamos comprándolos ahorita para no tener que venir los últimos días porque va a estar mucho más lleno, queremos aprovechar ahorita para comprar todo lo que necesitamos porque tenemos cuatro hijos, y si es una cantidad fuerte la que estamos gastando en los uniformes”, dijo Ramiro García, uno de los entrevistados.

Gloria Bautista, otra de las entrevistadas, indicó que, aunque en las escuelas (públicas) les dan uniformes escolares, es importante comprar algunas cosas pues “lo que pasa es que a veces como nada más les dan o un pants escolar o la camisa, hay que comprarles uno o dos más porque se los acaban rápido los chamacos”.

Los precios de los uniformes escolares, a decir de varias personas, se encuentran un poco más elevados del costo del año pasado.

Los precios de las camisas van desde los 70 a los 150 pesos, igual que los pantalones y las faldas; sin embargo, lo más caro son los suéteres, que oscilan en los 250 pesos.

Sin embargo, las tiendas de uniformes escolares que se ubican en el centro de la ciudad son más baratas que otras tiendas que se encuentran en algunos otros sitios, e incluso que los almacenes de mucha tradición o los supermercados.