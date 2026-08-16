Seis Pasajeros Heridos Tras Choque Entre Camión y Tren

En la Colonia Las Juntas

El Transporte Público Trasladaba a 26 Pasajeros. Dos Heridos Fueron Reportados en Estado Regular, Mientras que Cuatro Presentaron Lesiones Leves

Por Jorge Martínez

Seis personas resultaron lesionadas luego de que una unidad del transporte público y el ferrocarril protagonizaran un accidente sobre la avenida Gobernador Curiel, al cruce con Arquitectura y Cardenal, en la colonia Las Juntas, en San Pedro Tlaquepaque.

El percance generó una movilización de elementos de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, luego de que se recibieran reportes que advertían sobre posibles personas atrapadas dentro del camión.

A su llegada, los cuerpos de emergencia descartaron que hubiera pasajeros prensados y comenzaron con la atención y valoración de las personas que viajaban en la unidad.

De acuerdo con las autoridades, el transporte público, que intentó ganarle el paso al tren, trasladaba a 26 pasajeros. Seis de ellos resultaron lesionados: dos fueron reportados en estado regular, mientras que cuatro presentaron lesiones leves.

Todos los afectados recibieron atención prehospitalaria por parte de personal de los Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque.

La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia, evaluación de riesgos y retiro de los vehículos y objetos involucrados, con el objetivo de restablecer la circulación en este punto de la colonia Las Juntas.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el accidente.