Recuperan Tres Vehículos de Carga con Reporte de Robo

En el Municipio de San Julián

Por Jorge Martínez

Elementos de la Policía Estatal de Caminos recuperaron tres vehículos de carga que contaban con reporte de robo vigente, durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de San Julián, Jalisco.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas del Manantial, específicamente en el cruce de las calles Victoria Gutiérrez Padilla e Ismael Gutiérrez Padilla, donde los oficiales localizaron una camioneta estacionada que obstruía el acceso a una cochera.

Al realizar la revisión de sus datos, los agentes confirmaron que se trataba de una Chevrolet Silverado con reporte de robo vigente en el estado de Guanajuato.

Los policías ampliaron la inspección en la zona y localizaron una segunda unidad, una Nissan NP300, que se encontraba aparentemente abandonada. Tras consultar sus datos en plataformas oficiales, corroboraron que también contaba con reporte de robo, en este caso con violencia.

Durante la misma intervención, los elementos localizaron un tractocamión Kenworth que no portaba placas de circulación. Sin embargo, al verificar el engomado de la unidad, descubrieron que correspondía a un vehículo con reporte de robo.

Ante estos hechos, los oficiales solicitaron el mando y conducción de un agente del Ministerio Público, quien ordenó el aseguramiento de las tres unidades para ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente y continuar con las investigaciones para determinar cómo llegaron al sitio y quiénes estarían involucrados en los robos.