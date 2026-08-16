Hombre Muere Tras Caer a un Barranco Presenta una Fractura de Cráneo Derivada del Golpe

En la Colonia Nueva Santa María, de Tlaquepaque

Por Jorge Martínez

Un hombre de 52 años perdió la vida luego de caer al interior de un barranco ubicado en la colonia Nueva Santa María, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El accidente ocurrió sobre la calle José Figueroa, entre San Odilón y San Fernando, donde el hombre sufrió la caída por causas que aún no han sido esclarecidas.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, a su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la valoración preliminar, presenta una fractura de cráneo derivada del golpe.

Vecinos señalaron que los servicios médicos tardaron en arribar al lugar, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el incidente.