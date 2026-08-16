Fuga de Agua Cumple dos Semanas, en Tonalá

Ya la Había Reparado el Siapa y Cobró a Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Una fuga de agua potable se vive desde hace dos semanas en los cruces de Santa Rosalía y la avenida Central, de la colonia Infonavit Río Nilo, en el municipio de Tonalá.

Es agua potable, y el Siapa había acudido ya a arreglar; sin embargo, la compostura no sirvió porque volvió a salir.

“Se dio la fuga y los vecinos cooperaron para pagar lo que cobró el Siapa por arreglarlo, pero dejaron sin tapar el hoyo, luego vinieron supuestamente a arreglar y a tapar todo, pero como por ahí pasan carros diario, se quebró y empezó a salir el agua otra vez”, dijo la señora María Hernández, una de las vecinas entrevistadas.

Los vecinos se dijeron muy molestos por el mal trabajo que realizó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), organismo que les cobró a los vecinos por arreglar la fuga, pero que no fue suficiente para evitar que volviese a suscitarse, dentro del predio de torres de departamentos.

“Todo el día hay movimiento y por eso se volvió a romper seguramente, es porque pasan los carros por ahí, no sé si es que no dejaron bien los del Siapa o qué pasó, pero otra vez empezó a salir el agua”, agregó la mujer.

De acuerdo con los vecinos, es urgente que regrese el organismo a revisar el problema, pues temen que se genere un socavón.