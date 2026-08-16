Firman Acuerdo Para Ampliar Protección de Mujeres

CEDHJ y Red de Centros de Justicia Para la Mujer

Por Rafael Hernández Guízar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Red de Centros de Justicia Para la Mujer firmaron un convenio para la protección más amplia de los derechos de las mujeres.

Dicho acuerdo establece las bases para coordinar y desarrollar proyecto, y realizar actividades en conjunto para proteger, promover y respetar los Derechos Humanos tanto de las mujeres que acuden a los Centros de Justicia como del personal que brinda la atención en dichos espacios.

De acuerdo con la directora de la Red de Centros de Justicia, la exdiputada Sofía Berenice García Mosqueda, la colaboración permitirá el intercambio de información y la protección más amplia a los derechos humanos.

“Esta colaboración es para fortalecer, para crecer, para fumar, cuentan con una aliada que es la red, porque si queremos hablar de derechos, están bien el acceso a la justicia para todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia”, dijo García Mosqueda.

Destacó el compromiso para profesionalizar permanentemente al personal con el propósito de que los servicios que se brindan en estos sitios, respondan a las necesidades de quienes acuden a dichos espacios y se desarrollan bajo estándares de calidad, dignidad y respeto a los derechos humanos.