Exigen Descuento del 100% en Recibos del Siapa Durante 2026

Consigna del Frente Nacional Emiliano Zapata

Por Rafael Hernández Guízar

Que no se cobre ni un solo peso durante todo 2026 por el pésimo servicio de agua potable que otorga el Siapa en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), exige el Frente Nacional Emiliano Zapata.

Un grupo de ciudadanos que pertenece a dicha asociación se manifestó en las afueras de las oficinas centrales del Siapa, ahí Jorge Cardona Aceves, el dirigente del Frente, indicó que no basta con que se hagan descuentos, simplemente tiene que dejar de cobrarse por un servicio pésimo que se presta a la ciudadanía.

“Para nosotros es una pena lo que está pasando, que esté cobrando el sistema de agua potable en este año 2026 por un agua que no cumple con las normas de agua potable para uso doméstico, estamos en contra del pago del agua y por eso estamos entregando un pliego petitorio al Siapa, al gobernador, al Congreso del Estado y a los cuatro municipios porque hay comunidades muy marginadas que no tienen para comprar un garrafón de agua, exigimos que lleven cisternas y las estén llenando para que la gente de escase recursos pueda tener agua”, dijo Cardona Aceves.

Agregó que no solamente estarán realizando manifestaciones, sino que realizarán las correspondientes acciones legales: “Nosotros vamos a estar peleando ante los tribunales. Los que deben años anteriores tienen que llegar a un acuerdo para pagar, pero el 2026 no debe de tener costo el agua, porque bien que tienen personal de 50 mil pesos, y está llegando el agua muy sucia, la gente no tiene por qué pagar el servicio”.

Cardona Aceves indicó que el próximo lunes se manifestarán afuera del Congreso y no descartan hacer más manifestaciones en cada uno de los organismos que compone la junta de gobierno del Siapa: “Este lunes vamos a estar en el Congreso del Estado presentando también un pliego petitorio, vamos a pedir mesas de trabajos reales para saber cómo va avanzando la solución para el agua, porque no vamos a permitir la asociación público privada. El pliego petitorio es para todos los diputados”.

Destacó que el organismo tiene suficiente dinero para arreglar la situación y que es injusto que a la ciudadanía se le cobre por un mal servicio, pues no solamente llega fétida y contaminada el agua a los hogares, sino que hay muchas colonias en donde ni siquiera eso llega.