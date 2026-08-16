Conagua Amplía Regularización de Concesiones de Agua en Jalisco

Va por Productores que Quedaron Fuera del Primer Decreto

El Nuevo Acuerdo Amplía el Periodo de Regularización Hasta Concesiones Vencidas Desde 2009 y Eleva el Límite de 500 mil a un Millón de Metros Cúbicos

Por Staff

Después de regularizar mil 302 títulos de concesión durante la primera etapa del programa federal, en Jalisco ya se trabaja en una nueva fase para atender a productores, ejidatarios, unidades de riego y municipios que quedaron fuera del primer esquema de facilidades.

El director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gustavo Figueroa Cuevas, explicó que el nuevo acuerdo representa una ampliación importante de las facilidades, tanto por el periodo que contempla como por el volumen de agua que puede ser regularizado.

Recordó que el decreto emitido en octubre de 2025 permitió atender concesiones agrícolas y pecuarias que habían vencido entre 2017 y 2025, con un límite de hasta 500 mil metros cúbicos. En Jalisco, este esquema permitió regularizar mil 302 concesiones, colocando al estado entre las entidades con mayor número de trámites concluidos.

Sin embargo, señaló que durante el proceso se detectó que un número importante de productores había quedado fuera de esas facilidades, ya fuera porque sus títulos habían vencido antes de 2017, porque superaban el límite de volumen establecido o porque se trataba de concesiones que involucraban a grupos de ejidatarios, unidades de riego o aprovechamientos mixtos.

Ante esta situación, en julio se emitió un nuevo acuerdo que amplía las posibilidades de regularización. Ahora podrán atenderse concesiones con vigencias vencidas desde 2009 y hasta junio de 2026, además de elevarse el límite de volumen de 500 mil a un millón de metros cúbicos.

“Vamos a cubrir un espectro más grande y vamos a ver más concesiones que no están regularizadas”, explicó Figueroa Cuevas, quien adelantó que el trabajo continuará directamente en las distintas regiones del estado.

Otro de los cambios importantes es que las facilidades ya no se limitan a concesiones de personas físicas, sino que también contemplan grupos de ejidatarios y unidades de riego, además de permitir la atención de concesiones con usos mixtos, como agrícola y pecuario.

Van a las regiones para acercar los trámites

Para evitar que la distancia y la falta de información se conviertan nuevamente en obstáculos, Conagua modificará el esquema de atención que se utilizó durante la primera etapa.

De los 10 módulos que operaron anteriormente, ahora se contará con cuatro módulos permanentes, ubicados en Guadalajara, Ahualulco, Tomatlán y El Grullo. A ellos se sumarán módulos intermitentes que recorrerán diferentes municipios durante determinados días, con el propósito de acercar los trámites a las comunidades.

La intención, explicó el funcionario, es que las personas interesadas puedan organizarse, solicitar citas y concentrar la atención en sus propias regiones, sin tener que trasladarse constantemente hasta Guadalajara.

Figueroa Cuevas también anunció que continuará realizando reuniones y asambleas regionales con ejidatarios, campesinos y agricultores para explicar los alcances del nuevo acuerdo y orientar a quienes tienen alguna concesión pendiente de regularizar.

Tener el título da certeza y puede reducir costos

El funcionario destacó que contar con una concesión regularizada no es solamente un asunto administrativo. Para los productores significa tener certeza jurídica sobre el aprovechamiento del agua y evitar que el valor de sus propiedades se vea afectado por la falta de documentación.

También puede ser determinante para acceder a determinados apoyos y programas federales relacionados con la actividad agrícola. En el caso de quienes utilizan pozos y requieren electricidad para el riego, contar con el título de concesión es particularmente relevante para acceder al beneficio conocido como PEUA, de acuerdo con lo explicado durante la presentación del programa.

Figueroa Cuevas puso como ejemplo a productores que han adquirido tierras de riego y posteriormente descubren que la concesión asociada al aprovechamiento del agua está vencida. En estos casos, dijo, la falta de regularización genera incertidumbre jurídica y puede incluso afectar el valor de la propiedad.

Atotonilco, uno de los primeros resultados

Como parte de esta nueva etapa, recientemente fue entregado el título de concesión a la presidenta municipal de Atotonilco, Liliana Padilla, quien previamente cumplió con los trámites correspondientes.

El caso forma parte del trabajo que Conagua busca replicar en otros municipios, especialmente para actualizar y conciliar los padrones de concesiones municipales, debido a que existen registros antiguos que requieren ser revisados y actualizados.

Figueroa Cuevas explicó que contar con padrones confiables permitirá a los municipios conocer con mayor precisión los volúmenes disponibles y los derechos existentes, además de mejorar la administración del recurso.

El llamado es a no esperar hasta el último momento

El nuevo esquema tendrá una vigencia de un año, mayor a los seis meses que tuvo el decreto anterior. Sin embargo, el director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico advirtió que no es conveniente dejar los trámites para el final.

Durante la primera etapa, recordó, la mayor demanda se concentró en las últimas semanas, lo que provocó saturación y dejó a algunas personas sin posibilidad de concluir sus trámites a tiempo.

Por ello, el llamado a los productores es a informarse y acercarse desde ahora a los módulos de atención para revisar su situación y, en caso de cumplir con los requisitos, iniciar el proceso de regularización.

“Necesitamos motivar a la gente, informarle y que vaya y se regularice”, señaló Figueroa Cuevas.

La estrategia busca que las nuevas facilidades permitan avanzar en la reducción del rezago de concesiones vencidas y, al mismo tiempo, contar con información más precisa sobre quiénes utilizan el agua, en qué cantidades y bajo qué condiciones, como parte del ordenamiento de los recursos hídricos en Jalisco.

TABLA

Habilitan Módulos

En Jalisco el Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico habilitó los siguientes módulos para atención directa sobre este programa

Modulo|Lugar|Ubicación|

Zona Metropolitana de Guadalajara

9 -17 hr|Dirección General OCLSP|Calz del Federalismo Nte 275, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.|

Costa Sur

9-15 hr|DR 093 Tomatlán|Campamento SAGAR Col. las Palmas, Tomatlán Jalisco.|

Sierra Amula

9-15 hr|DR 094 El Grullo|Centro, Hidalgo 406, Santa Cecilia, El Grullo, Jalisco.|