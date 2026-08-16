Calcinan a dos Hombres Dentro de un Mototaxi

En San Martín de las Flores de Abajo, de Tlaquepaque

El Descubrimiento se Registró Después de una Agresión a Balazos que Dejó a Cinco Personas Heridas en El Salto y Tlaquepaque

Por Jorge Martínez

Dos hombres fueron localizados sin vida y calcinados al interior de un mototaxi en el fraccionamiento San Martín de las Flores de Abajo, en San Pedro Tlaquepaque.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Los Amiales y Lázaro Cárdenas, en la colonia Los Amiales, donde se movilizaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para realizar las primeras diligencias.

Las autoridades trabajan en el sitio para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de las víctimas.

El descubrimiento se registró después de una agresión a balazos que dejó a cinco personas lesionadas en distintos puntos de la zona metropolitana. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, este ataque podría estar relacionado con una persecución que habría comenzado en El Salto y continuado hacia Tlaquepaque.

Los afectados señalaron que viajaban a bordo de dos mototaxis y una motocicleta cuando fueron abordados por sujetos que presuntamente los seguían desde El Salto, por el camino a El Verde.

Tras la agresión, los heridos se trasladaron por sus propios medios a diferentes puestos de socorro para recibir atención médica.

Entre los lesionados se encuentra un hombre de 18 años, quien presenta heridas producidas por proyectil de arma de fuego en pecho, espalda y tórax. Otro joven, también de 18 años, resultó lesionado en el brazo derecho.

Además, un adolescente de 16 años sufrió una herida en el cráneo, mientras que un hombre de 24 años presentó una lesión en la mandíbula. Uno de los afectados permanece intubado debido a la gravedad de sus lesiones.

Otro hombre herido llegó a la Cruz Verde Pajaritos, procedente de la colonia Santibáñez, en Tlaquepaque. De manera preliminar, las autoridades consideran que su caso podría estar relacionado con la persecución iniciada en El Salto.

Por la cercanía temporal y las características de ambos acontecimientos, así como por la presencia de un mototaxi en los hechos, las autoridades investigan una posible conexión.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que las dos personas localizadas calcinadas estén relacionadas con la agresión que dejó cinco personas lesionadas.

Será la investigación ministerial la que determine si ambos acontecimientos forman parte de un mismo hecho y permita establecer la identidad de las víctimas y a los responsables.