Vive el Espectáculo Medieval, una Aventura de Otra Época en la Feria Internacional del Caballo

Caballeros, hazañas, caballos y grandes aventuras cobran vida en Aguascalientes con una experiencia que promete llevar al público fuera de la rutina y directo a otra época.

El Espectáculo Medieval es una de las experiencias que no puedes perderte si buscas algo diferente durante tu visita a la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes 2026. Con una puesta en escena llena de acción, tradición y destreza ecuestre, el espectáculo crea una atmósfera en la que la historia y el mundo de los caballos se encuentran para ofrecer una experiencia emocionante para toda la familia.

El público podrá disfrutar de la imponente presencia de los caballos, la habilidad de jinetes y artistas y una escenografía inspirada en la época medieval que convierte cada función en un viaje al pasado. No se trata simplemente de una exhibición ecuestre: es una aventura pensada para sorprender, emocionar y despertar la imaginación de quienes se dejan llevar por la magia de los caballeros y las grandes hazañas.

Si eres amante de los caballos, de la historia o simplemente estás buscando un plan diferente para este fin de semana, esta experiencia puede convertirse en uno de los momentos imperdibles de tu visita.

La aventura medieval te espera este sábado y domingo con funciones a las 6:00 p. m. y 8:00 p. m. El boleto cuesta 100 pesos y puedes adquirirlo en las taquillas de la Arena San Marcos.

Todo esto forma parte de la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes 2026, que se realiza en la Isla San Marcos del 7 al 16 de agosto, con una amplia programación dedicada al mundo ecuestre y actividades para todos los públicos.