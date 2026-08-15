Tere Jiménez Respalda a Empresas Instaladas en Aguascalientes Para que Sigan Creciendo y Generando Empleos

En Reunión de Trabajo en la Planta A1 de Nissan

El objetivo es fortalecer la planeación para 2027-2041 y garantizar el suministro eléctrico. También se busca impulsar el uso de fuentes renovables y el reúso del agua para fortalecer el desarrollo sostenible. Es importante ir de la mano y coordinados para facilitar el crecimiento de las empresas: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de trabajo en la Planta A1 de Nissan, donde aseguró que Aguascalientes cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios para que las empresas se instalen, crezcan y generen nuevos empleos.

Durante el encuentro, Tere Jiménez conoció de primera mano la operatividad de la empresa y sus requerimientos. El objetivo, dijo, es fortalecer la planeación para el periodo 2027-2041 y contribuir a que cuente con los servicios necesarios para su óptimo funcionamiento.

“Es importante ir de la mano y coordinados para facilitar este crecimiento de las empresas. Nuestro objetivo también es trabajar con fuentes renovables y el reúso del agua. Vamos a estar de la mano con la CFE y el Cenace, para seguir fortaleciendo la región. Es fundamental que podamos planear para contar con excedentes, porque eso nos da la fortaleza para atraer más inversiones”, enfatizó la gobernadora.

De igual forma, reconoció que al estado están llegando nuevos proyectos de inversión. “A las empresas que creen en Aguascalientes y que están generando empleos, las estamos acompañando para que puedan seguir creciendo”, destacó Tere Jiménez.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, señaló que la llegada de nuevos proveedores fortalece la concentración de operaciones industriales, y que contar con recursos a menores costos, es clave para mantener la competitividad de la empresa.

“Les agradezco que dediquemos tiempo a la planeación y a revisar las necesidades en las que tenemos que trabajar conjuntamente. Estamos agradecidos con Tere Jiménez y su equipo por la ayuda que siempre nos ofrecen. Sigamos trabajando juntos para que la economía continúe creciendo al ritmo que estamos planeando”, indicó Joan Busquets.

Jorge Armando Llamas Esparza, director de la Agencia de Energía, presentó el plan para atender las necesidades de Aguascalientes ante el crecimiento industrial.

“Estamos haciendo un trabajo de planeación para identificar los requerimientos que tienen las empresas instaladas y las que están por llegar, en materia de suministro y proveeduría, así como las obras prioritarias para Aguascalientes que permitan fortalecer la infraestructura para el desarrollo”, indicó Llamas Esparza.

Finalmente, Luis Aguilar, jefe de la Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda de la Subdirección de Planeación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), resaltó la planeación conjunta para coordinar acciones y atender las necesidades de suministro de Aguascalientes.

“Los pronósticos a largo plazo no son ejercicios aislados, sino herramientas de planeación que orientan las inversiones, las políticas públicas y las decisiones estratégicas”, finalizó.

En la reunión, también estuvieron presentes Marco Ribera, gerente senior de Estrategia Ambiental y Energía de Nissan Mexicana; José Juan García Nolasco, director de planta Vehículos A2 de Nissan; Jesús Ismael Cuevas Cordero, subgerente de Distribución de la División Bajío de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Gerardo Belman Jaime, jefe del Departamento Divisional de Planeación de la CFE; Juan Carlos Flores Alvarado, jefe del Departamento de Planeación y Construcción de la CFE Zona Aguascalientes; Carlos Luna, director de Planeación de la Agencia de Energía del Estado, y Ricardo Ramírez, director de Área de la Agencia de Energía del Estado; entre otros representantes del Cenace, CFE y Nissan Mexicana.