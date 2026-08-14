Señalan Indolencia del Gobierno Federal Ante Contaminación del río Santiago

Dejan Fuera a Organizaciones Ambientalistas, Critican

Por Rafael Hernández Guízar

Los gobiernos Federal y estatal son indolentes con la contaminación del río Santiago, dijo ayer el presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo.

El activista destacó en entrevista con Página 24 Jalisco que existen arbitrariedades enormes por parte del gobierno Federal, tales como realizar recorridos supuestamente para evaluar las condiciones y dar a conocer los presuntos avances en el combate a la contaminación, pero sin considerar a las organizaciones ambientalistas.

Destacó que ya no toman en cuenta a las organizaciones ciudadanas y ambientalistas para la aplicación de programas y acceso a la información.

“Vinieron (el miércoles) un grupo de personas de organismos multidisciplinarios de la Salud del Gobierno Federal y estatal, hicieron un recorrido y fueron a Poncitlán y a San Pedro Itzicán, y fueron también a la presa de El Ahogado, todo esto fue con mucho sigilo porque no hubo una convocatoria abierta, a ninguno de los organismos que hemos estado trabajando por la contaminación del río Santiago se nos invitó, fue sorpresivo, yo me di cuenta por casualidad porque fui a una reunión con la presidenta municipal de El Salto, y cuando vi que llegaba mucha gente fue cuando me di por enterado de que habían hecho el recorrido y que supuestamente habían presentado avances”, aseguró Muñoz Delgadillo.

Indicó que existe una grave arbitrariedad por parte del Gobierno Federal tras haber cambiado la denominación de la presa de El Ahogado a Humedal de El Ahogado, algo con lo que, según Raúl Muñoz, está desestimando la problemática enorme de las aguas contaminadas del río Santiago, así como las implicaciones a la salud de las personas que viven en los márgenes de dicho cuerpo de agua.

“Antes de este Gobierno Federal teníamos una presa que era la presa de El Ahogado, ahora que llegó Claudia Sheinbaum al poder la presa desapareció y es un humedal, según ellos, ahora tiene hasta canales y le están sembrando hasta arbolitos. Para nosotros es una mala sorpresa, porque es un humedal de aguas contaminadas, porque el saneamiento está muy lejos. Yo les hice saber que todo esto es falso, la cascada de El Salto sigue apestando horrible y sigue contaminada, y ellos dicen que todo está bien. Les cuestioné que cuando iban a aplicar la ley con los empresarios y me dijeron que no iban a pelearse con los empresarios, que la ley se iba a aplicar por las buenas y pues ya sabemos cual es el resultado por las buenas, es una simulación y un teatro, los mil 500 millones de pesos que sean gastado han sido nada más para estar haciendo recorridos, pero no hay resultados”.

Para finalizar, indicó que la administración Federal, en coordinación con la estatal, han empezado a trabajar de una manera sigilosa, ocultando información a las organizaciones y limitando la capacidad de participación en las supuestas labores que se realizan en el combate a la contaminación del río Santiago.