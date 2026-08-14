Comisión Avala Modificar Presupuesto Para Pagar al Siapa

Deuda del Edificio Principal del Congreso es de 259 mil Pesos

Transferirán 400 mil Pesos de la Partida de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles a la de Agua Potable

Por Rafael Hernández Guízar

La Comisión Administración y Planeación Legislativa aprobó modificar el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del 2026 para pagar las deudas del Congreso con el Siapa.

La Comisión se reunió ayer y avaló un acuerdo legislativo para la reforma al artículo segundo del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo jalisciense para el ejercicio fiscal 2026; con esto se transferirán 400 mil pesos de la partida de conservación y mantenimiento menor de inmuebles a la de agua potable. El objetivo será cubrir el adeudo por consumo de agua del edificio ubicado en avenida Hidalgo #222 (sede principal del Congreso) y los costos generados en conjunto con el inmueble de avenida Juárez, ante el incremento de las tarifas del Siapa y el mayor consumo registrado.

Cabe resaltar que, al momento, el adeudo del Congreso con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), es de 259 mil pesos -solo de la sede principal en avenida Hidalgo-, algo que había sido ya señalado anteriormente por la presidenta de la Comisión de Administración, Monserrat Cisneros.

Parlamento de Adultos Mayores

De igual forma se aprobó ayer también la convocatoria para la realización del Parlamento de Adultos Mayores, que se realizará el próximo 29 de septiembre.

De esta manera, los interesados podrán consultar las bases en la convocatoria que estará abierta del 24 de agosto al 11 de septiembre del año en curso para participar en la conformación del parlamento, que pretende incorporar las necesidades actuales de los adultos mayores para la generación de políticas públicas.

Los interesados deberán tener 60 años de edad o más y ser residentes de Jalisco, además de estar impedidos en tener algún tipo de relación laboral vigente con el Congreso y deberán presentar una propuesta legislativa de su propia autoría.

De todos los interesados, serán 38 adultos mayores los seleccionados para posteriormente rendir protesta en el pleno y conformar dicho parlamento.