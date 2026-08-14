Anuncian Incremento de Estímulos Económicos Para Atletas Jaliscienses

Tras Histórico Récord en JCC Santo Domingo 2026

Rompieron Récord de Medallas con 44 Metales Dorados y 110 Preseas en Total

Con el objetivo de respaldar a la delegación jalisciense que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, anunció el incremento de los estímulos económicos para las y los ganadores que desempeñaron su mejor actuación en la competencia, tras romper récord de medallas con 44 metales dorados y 110 preseas en total.

En un encuentro con las y los atletas, entrenadores y directivos, quienes representaron a Jalisco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el emecista informó que el incremento a los estímulos económicos, para los atletas destacados, corresponderá de la siguiente manera: Medalla de oro, de 25 mil a 50 mil pesos; medalla de plata, de 18 mil a 36 mil pesos; y para presea de bronce, de 12 mil a 24 mil pesos.

Lemus Navarro felicitó a las y los deportistas que conquistaron una nueva marca histórica de 44 medallas de oro, 32 de plata y 34 de bronce, sumando un total de 110 preseas y superando el récord anterior de 37 oros y 91 medallas globales establecidas en San Salvador 2023.

“Siempre quiero conquistar más, igual que ustedes; entonces, ese es ya nuestro piso. Vamos viendo en Lima cómo nos va y los montos que vamos a incrementar también para las Olimpiadas de Los Ángeles”, señaló.

Lemus Navarro confirmó acciones de infraestructura para el deporte, que incluye la modernización del Centro Acuático Panamericano, intervenciones en las instalaciones del CODE Alcalde y CODE Paradero, el avance en el Centro Acuático de El Grullo, además del inicio de la construcción del Polideportivo en Puerto Vallarta, a partir de octubre.

Manifestó el orgullo que tiene el pueblo de Jalisco de sus atletas, quienes llevan 25 años como campeones absolutos del deporte amateur en México, y que hoy los logros superan la propia marca estatal, como lo fue en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El mandatario estatal indicó que esta competencia es la preparación para que la delegación de Jalisco continúe su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

La actuación de las y los atletas jaliscienses fue el motor determinante para que México refrendara su actuación como Campeón Centroamericano de forma consecutiva y pasara, por primera vez en la historia de la justa, la barrera de las 400 medallas, con 407 totales: 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

Jalisco aportó 27 de cada 100 medallas ganadas por México en Santo Domingo —110 de 407—, así como 26.3 por ciento de las medallas doradas de la delegación nacional —44 de 167 medallas—.

Fernando Ortega Ramos, Titular de CODE Jalisco, mencionó que Santo Domingo 2026 fue histórico para la delegación estatal, por lo que hoy se evalúan y se retroalimenta el modelo estatal para el próximo ciclo olímpico en el camino a Los Ángeles 2028.

“Eso habla del 26.3 por ciento de las medallas de oro, una cuarta parte del resultado de México lo soporta este modelo. Hay que referir que somos 32 entidades federativas, y también hay que decir que 91 de los 116 jaliscienses que nos representaron subieron a un podio”, agregó.

Indicó que los retos que vienen es mejorar las condiciones de la preparación, que contempla la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia del deporte, así como el reforzamiento en la formación técnica de las y los entrenadores.

Señaló que el programa Top Jalisco continuará acompañando a las y los deportistas jaliscienses en su sueño olímpico, un estandarte que funge como una preparación universitaria que la meta el culminar en Los Ángeles 2028.

En esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Jalisco encabezó la aportación por entidades federativas, superando ampliamente al Estado de México —26 oros, 17 platas, 12 bronces, con 55 totales— y a Nuevo León —24 oros, 19 platas, 24 bronces, con 67 totales—.

La delegación jalisciense que viajó a República Dominicana estuvo conformada por 116 atletas —68 mujeres y 48 hombres—, representando el 16.7 por ciento de la delegación mexicana.

De ellos, 94 deportistas lograron subir al podio al menos en una ocasión, esto es: 81 por ciento de efectividad de podio.

Destaca con especial énfasis la actuación de la rama femenil, en la que 59 de las 68 competidoras obtuvieron medalla, cosechando 23 oros en pruebas femeniles. Además, en pruebas mixtas, Jalisco obtuvo 17 medallas, de las cuales 11 fueron de oro.

Entre las figuras individuales más destacadas se encuentran Diego Villalobos, de natación artística, quien se consagró como el máximo multimedallista jalisciense del certamen tras colgarse 7 medallas —4 de oro y 3 de plata—.

De igual forma, Miriam Rodríguez en Bádminton recibió 3 oros, Giselle Torres de Gimnasia Rítmica obtuvo 3 oros, Pamela Toscano en Natación Artística también ganó 3 oros, y de la misma manera, Alexandra Herrera de Racquetbol obtuvo 3 oros más.

También sobresalieron también Miranda Grana en natación con 5 medallas —2 oros y 3 platas—, Carlos Quezada en tiro deportivo con 4 medallas —2 oros, 1 plata y 1 bronce—, Luis Montoya en bádminton con 4 medallas —2 oros, 1 plata y 1 bronce— y Rosa Tapia en triatlón con 3 medallas —2 oros y 1 bronce—.

A la par de la cosecha de preseas, los atletas jaliscienses de tiro deportivo (modalidad trap individual), Alejandra Ramírez y Jorge Orozco consiguieron sus plazas nominales directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, asegurando su lugar en la siguiente gran cita del ciclo olímpico.

El medallista Donovan Guevara Pérez, participante de Gimnasia Trampolín, rememoró que su preparación proviene desde las aulas en CODE Jalisco y dijo que en Santo Domingo se demostró de qué está hecho Jalisco, el primer gran paso para el ciclo olímpico.

“Hemos crecido juntos y hemos aprendido a llevar una misma forma de hacer y vivir el deporte. Una filosofía que se ha construido durante generaciones y que hoy nos toca representar, porque los resultados que conseguimos en Santo Domingo no empezaron ahí, son producto de años de trabajo de nuestros entrenadores, nuestras familias y de todas las personas que todos los días hacen posible que podamos perseguir nuestros sueños”, expresó.

Con estos históricos resultados, Jalisco reafirma su posición como potencia deportiva nacional e inicia con el pie derecho el ciclo olímpico que continuará en Lima 2027 y culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Se encontraron presentes Alejandra Ramírez Caballero, Deportista de Tiro de Deportivo; Frania Valeria Tejeda Riverón, Deportista de Esgrima, así como diputadas locales y directivos de CODE Jalisco.