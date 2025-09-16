Instalan Mesa de Seguridad por la paz en Tlaquepaque

Estrategia Entre los Tres Niveles de Gobierno

“La Seguridad no Puede Tener Colores ni Intereses Distintos al de la paz y el Bienestar de la Gente”, Destacó la Alcaldesa Laura Imelda Pérez

Por Rafael Hernández Guízar

En San Pedro Tlaquepaque hay compromiso directo con la paz y la seguridad, aseguró ayer la presidente municipal Laura Imelda Pérez Segura.

La alcaldesa destacó que pretenden fortalecer como administración la seguridad pública y consolidar condiciones duraderas de paz en todo el municipio.

“Es aquí donde las autoridades podemos trabajar de manera conjunta y analizar la realidad que enfrentamos, sobre todo tomar decisiones rápidas y coordinadas para atender los retos en materia de seguridad”, destacó la morenista.

Lo anterior lo destacó ayer la alcaldesa tras la instalación formal de la mesa de seguridad por la paz, estrategia que se sigue entre los tres niveles de gobierno.

“La seguridad no puede tener colores ni intereses distintos al de la paz y el bienestar de la gente; estoy convencida de que, con trabajo en equipo, diálogo y acciones firmes, esta mesa de paz será un punto de partida para lograr el cambio que nuestra comunidad necesita”, agregó.

De esta manera, Imelda Pérez indicó que sin importar qué partido gobierne en cualquier nivel de gobierno, habrá coordinación total para mantener la seguridad pública en San Pedro Tlaquepaque, también para mantener informada a la población de los sucesos que se vivan en el municipio.

Finalmente, insistió en que la ciudadanía participe en los programas de desarme voluntario, como el que se instaló el pasado 13 de septiembre, donde se han recolectado 22 armas cortas, 11 armas largas, 60 cargadores y cuatro mil 314 balas.