La Capacitación es Clave Para el Éxito de las Empresas en Aguascalientes

Sep 15, 2025 | Regional

Ofrecen Diplomados UP y Sedecyt

Imagen relevante a la nota.

La Universidad Panamericana, en coordinación con la Sedecyt, oferta dos diplomados de formación empresarial

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la formación constante se convierte en un pilar fundamental para el éxito de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro estado, obteniendo así las herramientas y estrategias que les permitan adaptarse a los retos del mercado actual, optimizar sus procesos y alcanzar un crecimiento sólido.

Así lo señaló Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), al dar a conocer los beneficios que ofrece la Universidad Panamericana, en coordinación con la Sedecyt, para participar en los programas diseñados específicamente para fortalecer las capacidades de los emprendedores y empresarios locales.

Agregó que se ofertan a un costo preferencial los diplomados “Ventas, Atención al Cliente y Comercialización” y “Habilidades Gerenciales y Crecimiento Sostenible” que se impartirán durante 13 sesiones presenciales de cuatro horas cada una, iniciando los días 23 y 24 de septiembre, en horarios de 16:30 a 20:30 y de 9:30 a 13:30 horas, respectivamente.

Para más informes, las empresas y personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 62 00, extensión 7805.

