Fiestas Patrias Llegarán a Todas las Delegaciones y Agencias de Tlaquepaque

Habrá Festejos Hasta el Próximo 27 de Septiembre

El 20 de Septiembre se Dará El Grito de Independencia en palacio municipal; se Presentará el Cantante Grupero Lupillo Rivera

Por Rafael Hernández Guízar

Los festejos patrios llegarán a todas las delegaciones y zonas de San Pedro Tlaquepaque, aseguró la presidente municipal Laura Imelda Pérez Segura.

Destacó que los festejos se extenderán a todas las delegaciones municipales, con la intención de que en cada uno de estos sitios las personas puedan disfrutar dentro de sus comunidades de las fiestas patrias.

“Todo Tlaquepaque vale, por eso acudiré a las delegaciones y agencias municipales que se vestirán de fiesta, para que las familias disfruten de la pirotecnia y los juegos mecánicos”, dijo.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa, son nueve delegaciones y tres agencias municipales en las que habrá festejos hasta el próximo 27 de septiembre.

Ayer domingo, 14 tocó el turno a Santa Anita y San Sebastianito, hoy lunes 15 será en Tateposco y San Pedrito, y el próximo 19 de septiembre toca el turno a Loma Bonita, La Calerilla y López Cotilla.

En tanto que el próximo 20 de septiembre, como ya es costumbre en San Pedro Tlaquepaque, se dará el grito de independencia en el balcón del palacio municipal; será la primera ocasión en la que Laura Imelda Pérez encabece esta ceremonia, en donde se tiene contemplada la presentación del cantante grupero Lupillo Rivera.

Finalmente, la alcaldesa destacó que los festejos patrios terminarán hasta el próximo 27 de septiembre en la delegación de Toluquilla y en San Martín de las Flores, los dos últimos lugares donde habrá también grito de independencia, y una verbena popular para el disfrute de la ciudadanía en general.