“Está Todo no Caro, Carísimo”

Canasta Básica

“Con lo que uno Gana no Alcanza ni Para Comer Bien una Semana”

Por Rafael Hernández Guízar

A mitad de septiembre la canasta básica está por los cielos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El salario mínimo no ajusta para que la mayoría de las familias puedan acceder a comprar al menos lo básico para la alimentación de los suyos, situación que es considerada como una medida de alerta entre la población en general.

“Está carísimo todo, de verdad que uno se la pasa diciendo que todo sube de precio, pero ahora sí ya no está ajustando para nada, con lo que uno gana no alcanza ni para comer bien una semana porque hay que pagar renta y otras cosas, y está todo no caro, carísimo”, dijo una ama de casa entrevistada en un mercado del municipio de Tonalá.

“Yo le voy a decir una cosa, así empiezan las situaciones y se empiezan a poner peor, ya cuando no ajusta ni para comer ya es algo de lo que nos tenemos que preocupar, porque uno puede aguantar muchas cosas y se acostumbra a casi todo, menos a no tragar”.

Diversos productos de la canasta básica notablemente alzaron sus precios, siendo así que alimentos como el aguacate, por ejemplo, es un lujo para la mayoría de las familias.

Y qué decir de la carne que supera ampliamente los 200 pesos por kilo, en tanto que otros alimentos como los mariscos son prácticamente inalcanzables.

El llamado de la ciudadanía fue a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum a la que pidieron que tome cartas en el asunto, pues al menos en Jalisco, comer tres veces al día se convierte cada vez más en una misión imposible.