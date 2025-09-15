Balean a Agente de la Fiscalía; se Reporta Grave

Intentó Frustrar Asalto Contra una Pareja

Por Jorge Martínez

Un hombre de 35 años, identificado como elemento activo de la Fiscalía del Estado, fue atacado a balazos la noche de este sábado, en la colonia Arcos de Zapopan, donde resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Arco Valeriano y Arco Adriano, tras múltiples reportes al 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar, policías municipales localizaron al agente tirado en el suelo con varias heridas de proyectil.

Paramédicos acudieron de inmediato y lo trasladaron en primera instancia a una unidad de la Cruz Verde. Posteriormente, al lograr estabilizarlo, fue llevado a un hospital de tercer nivel, donde permanece bajo atención médica especializada.

De acuerdo con información de la Comisaría de Zapopan, el afectado alcanzó a declarar que cuatro hombres lo interceptaron y lo agredieron a tiros. Tras consumar el ataque, los responsables escaparon sin dejar rastro.

Más tarde, la propia Fiscalía del Estado confirmó que la víctima pertenece a la corporación y detalló que los disparos habrían ocurrido cuando el agente intentó intervenir en un asalto contra una pareja. En represalia, los pistoleros lo acribillaron.

En la escena se localizaron múltiples casquillos percutidos, mismos que fueron asegurados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como parte de las primeras diligencias.

La Fiscalía informó que ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, mientras que corporaciones municipales y estatales reforzaron la vigilancia en la zona.

Al cierre de esta edición, el agente continúa hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave.